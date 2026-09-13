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"No damos abasto": Bomberos Voluntarios de Santa Fe alertan por la falta de recursos de cara al verano

El Gobierno nacional les adeuda desde el año 2025 casi 60 mil millones de pesos a todos los cuarteles de Bomberos Voluntarios del país. La mirada desde Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de septiembre 2026 · 16:14hs
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Los bomberos atraviesan una dura situación económica

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Los bomberos atraviesan una dura situación económica

Los Bomberos Voluntarios de todo el país mantienen el reclamo por el desembolso de subsidios nacionales destinados a la compra de equipamiento. Desde Santa Fe advierten que esos recursos son fundamentales para renovar unidades y garantizar las condiciones de seguridad del personal que interviene en emergencias.

En medio del reclamo que llevan adelante los cuarteles de Bomberos Voluntarios a nivel nacional por fondos pendientes, desde Santa Fe remarcaron la necesidad de que se destraben los subsidios destinados específicamente a la compra de equipamiento.

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Darío Bournissent, presidente de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, aclaró que el planteo no tiene una intención política y apuntó directamente a la necesidad de contar con los recursos para proteger a quienes intervienen en las emergencias.

“No se debe tomar como que estamos en contra del Gobierno. Simplemente pedimos que se destrabe un subsidio que tiene que llegar para la compra de equipamiento del personal. Necesitamos que nuestra gente que sale a trabajar esté bien equipada”, sostuvo.

El 24 de julio pasado, los 1.062 cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país realizaron un "sirenazo" para hacer visible, y audible, un reclamo. Este jueves se hizo el segundo. El motivo, que no está encontrando respuestas, es que el Gobierno nacional les adeuda desde el año 2025 casi 60 mil millones de pesos.

Se trata de una deuda pendiente del año pasado, de los fondos que recauda una alícuota y que, por ley, el Estado nacional debe distribuir entre todos los destacamentos de bomberos. La cifra representa 45 millones de pesos por cuartel.

Equipamiento en dólares

El reclamo adquiere especial relevancia por el costo que tienen actualmente los elementos utilizados por los bomberos. Cascos, trajes, botas, equipos de respiración y otros elementos de protección tienen valores elevados y, en muchos casos, están vinculados al precio del dólar.

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“El equipo de bombero es excesivamente caro, valuado en dólares. En una comunidad como Santa Fe, a los socios no le alcanza para reunir tantos fondos”, explicó Bournissent.

Según detalló, los aportes de los socios y la colaboración de los vecinos permiten afrontar buena parte de los gastos cotidianos del cuartel, pero resultan insuficientes cuando se trata de inversiones de mayor magnitud.

“Entre los socios podemos llegar a pagar la luz, el agua, el gas, combustible o gastos chicos, pero no se llega al equipamiento”, señaló.

El trabajo de Bomberos Voluntarios

Bournissent también destacó que quienes integran el cuerpo de Bomberos Voluntarios realizan su tarea sin pensar en una remuneración y que el objetivo principal es asistir a quienes atraviesan una situación de emergencia.

“Cuando uno sale a trabajar no piensa en un sueldo sino en el que está atrapado en un auto, en un incendio, etcétera”, expresó.

En Santa Fe, además, el trabajo de los Voluntarios se desarrolla habitualmente como apoyo a los Bomberos Zapadores, aunque existen situaciones en las que deben intervenir por su cuenta.

“En todas las salidas que hacemos lo realizamos en apoyo de los Bomberos Zapadores, en algún momento salimos solo”, explicó el titular de la Comisión.

La demanda aumenta especialmente durante el verano, cuando las emergencias vinculadas a incendios y otros episodios requieren una mayor presencia de los equipos de respuesta.

“En la época pico del año en verano no damos abasto. Necesitamos cambiar las unidades y equipos pero no hay fondos suficientes”, advirtió.

Reclamos y ayuda local

Desde el cuartel santafesino también realizaron gestiones ante representantes políticos de la provincia para intentar conseguir recursos. En ese sentido, Bournissent destacó que recibieron un aporte provincial, aunque sostuvo que todavía quedan necesidades por cubrir.

“Hemos pedido ayuda a algunos senadores, el aporte provincial llegó, pero se sigue peleando por otras cosas que faltan y la única forma de llegar es si se destraban esos subsidios grandes nacionales”, afirmó.

Mientras aguardan una respuesta por los fondos nacionales, los Bomberos Voluntarios también apelan al acompañamiento de la comunidad santafesina. Bournissent destacó la colaboración recibida de vecinos y comercios de la ciudad.

“Los vecinos de la ciudad se han portado muy bien con nosotros. Hemos hecho un bingo donde nos aportaron artefactos para sortear diferentes negocios locales”, contó.

Además del equipamiento y las unidades, el cuartel enfrenta otras necesidades vinculadas a su funcionamiento cotidiano. Entre ellas, la incorporación de profesionales que puedan colaborar con la administración de la institución.

“También necesitamos profesionales contables para nuestra administración”, concluyó Bournissent.

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