Pronóstico en Santa Fe: anticipan días más cálidos y cambios en el tiempo hacia el fin de semana Martes fresco y despejado en Santa Fe, con 9,8° a primera hora y una máxima prevista de 22°. El pronóstico anticipa un gradual ascenso de las temperaturas durante los próximos días y cambios hacia el fin de semana 15 de septiembre 2026 · 07:33hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 9.8º y una sensación térmica de 9.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el mantenimiento del sistema de alta presión en la región, gracias al aporte de aire frío en altura, mientras que en superficie ganan gradualmente fuerzas los aportes de aire algo más cálidos desde el norte y el noreste del continente. Esta situación genera que las jornadas se presenten mayormente despejadas, con comienzos frescos y promediando las mismas con registros más agradables. No obstante ello, esta configuración también permite una tendencia lenta y gradual en ascenso de las temperaturas y una lenta pérdida de la estabilidad hacia el fin de semana, esperándose alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia comienzos de la semana próxima.

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables con temperaturas en suave descenso de las mínimas, 7º y suave ascenso de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto para el jueves se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día y finalizando la misma. Condiciones estables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 10º y máxima 24º. Vientos moderados predominando del sector noreste, rotando al este por momentos. Por último viernes con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales. Condiciones estables, con gradual pérdida de estabilidad y temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal