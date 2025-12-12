Uno Santa Fe | Escenario | bar

Joaquín Levinton se descompensó en un bar de Palermo y fue internado de urgencia

El cantante sufrió un dolor en el pecho y fue trasladado por el SAME.

12 de diciembre 2025 · 07:57hs
Joaquín Levinton, vocalista de la banda Turf, fue internado de urgencia en el hospital Fernández tras descompensarse en un bar del barrio porteño de Palermo.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en la calle Dorrego al 1697, donde el cantante, de 50 años, experimentó un fuerte dolor en el pecho.

Según información obtenida por TN, las personas que se encontraban con Levinton llamaron de inmediato al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizó un traslado de emergencia al hospital.

Un primer informe policial señaló que el artista presentó un "principio de infarto" a las 0.42 de la madrugada de este viernes.

Alberto Crescenti, titular del SAME, comentó que Levinton "sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show".

“Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto y lo trasladamos al hospital Fernández", agregó Crescenti en una entrevista con Crónica TV. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.

