Recomendaciones para el verano en Santa Fe: cómo combatir el calor y mantenerse saludable

Las pautas esenciales que aconseja la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria para una hidratación efectiva y una alimentación refrescante

Frutas y verduras, ideales para el verano en Santa Fe

Cuando el termómetro de Santa Fe se dispara, una estrategia para cuidar la salud pasa por lo que se bebe y come . Agua y frutas y verduras son la mejor aliada para enfrentar las altas temperaturas. Recomendaciones fundamentales de Assal para asegurar una hidratación adecuada.

Asimismo los vegetales también son vitales para reponer sales y vitaminas perdidas por el calor intenso.

•LEER MÁS: Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Qué se debe considerar ante el calor de Santa Fe

Mejorar la hidratación si hay exposición al sol o actividad física

Modificar el tipo de preparaciones y menús incluyendo todos los grupos de alimentos.

Cuidar la calidad higiénica de los alimentos.

Evitar los golpes de calor y prestar especial atención a los grupos más vulnerables: los ancianos/adultos mayores y los niños, sobre todo los más pequeños.

Incorporar variedad de frutas y verduras porque aportan mucha agua, vitaminas y minerales.

Frutas

Se recomienda consumir entre dos y tres porciones al día. Una porción equivale a: unidad chica o ½ unidad grande de manzana, naranja, pera, banana. Una taza de ensalada de frutas, uvas o frutillas equivale aproximadamente a 150 gr de frutas.

Verduras

Se recomienda un plato o bol en cada comida principal (almuerzo y cena). Combinar varios colores, así se aportan fibras, vitaminas y minerales.

Diez motivos para incluir verduras y frutas en el menú de cada día

verano Santa Fe recomendaciones Assal

Cómo se mejora la hidratación