Cuando el termómetro de Santa Fe se dispara, una estrategia para cuidar la salud pasa por lo que se bebe y come. Agua y frutas y verduras son la mejor aliada para enfrentar las altas temperaturas. Recomendaciones fundamentales de Assal para asegurar una hidratación adecuada.
Recomendaciones para el verano en Santa Fe: cómo combatir el calor y mantenerse saludable
Las pautas esenciales que aconseja la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria para una hidratación efectiva y una alimentación refrescante
12 de diciembre 2025 · 09:27hs
Asimismo los vegetales también son vitales para reponer sales y vitaminas perdidas por el calor intenso.
•LEER MÁS: Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación
Qué se debe considerar ante el calor de Santa Fe
- Mejorar la hidratación si hay exposición al sol o actividad física
- Modificar el tipo de preparaciones y menús incluyendo todos los grupos de alimentos.
- Cuidar la calidad higiénica de los alimentos.
- Evitar los golpes de calor y prestar especial atención a los grupos más vulnerables: los ancianos/adultos mayores y los niños, sobre todo los más pequeños.
- Incorporar variedad de frutas y verduras porque aportan mucha agua, vitaminas y minerales.
Frutas
Se recomienda consumir entre dos y tres porciones al día. Una porción equivale a: unidad chica o ½ unidad grande de manzana, naranja, pera, banana. Una taza de ensalada de frutas, uvas o frutillas equivale aproximadamente a 150 gr de frutas.
Verduras
Se recomienda un plato o bol en cada comida principal (almuerzo y cena). Combinar varios colores, así se aportan fibras, vitaminas y minerales.
Diez motivos para incluir verduras y frutas en el menú de cada día
Cómo se mejora la hidratación
- Llevar una botella de agua fresca a la mesa durante las comidas, al escritorio en el trabajo y en la cartera o mochila para hidratarse durante el día.
- Tener una botella de agua en playa o pileta, ya que al estar frescos se puede no sentir sed, pero se pierde líquido por el movimiento, calor y sudor.
- Preparar jugos y licuados con frutas y agua. Probar congelarlos, para luego consumirlos cuando se quiera algo fresco y dulce.
- Tomar agua cuando se sienta dolor de cabeza, sueño, falta de energía y concentración, ya que pueden ser “llamados del cuerpo” frente a la falta de líquido.