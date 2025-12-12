Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Recomendaciones para el verano en Santa Fe: cómo combatir el calor y mantenerse saludable

Las pautas esenciales que aconseja la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria para una hidratación efectiva y una alimentación refrescante

12 de diciembre 2025 · 09:27hs
Frutas y verduras

Frutas y verduras, ideales para el verano en Santa Fe

Cuando el termómetro de Santa Fe se dispara, una estrategia para cuidar la salud pasa por lo que se bebe y come. Agua y frutas y verduras son la mejor aliada para enfrentar las altas temperaturas. Recomendaciones fundamentales de Assal para asegurar una hidratación adecuada.

clima calor agua.jpg

Asimismo los vegetales también son vitales para reponer sales y vitaminas perdidas por el calor intenso.

LEER MÁS: Cuando el agua no basta: la solución casera para la deshidratación

Qué se debe considerar ante el calor de Santa Fe

  • Mejorar la hidratación si hay exposición al sol o actividad física
  • Modificar el tipo de preparaciones y menús incluyendo todos los grupos de alimentos.
  • Cuidar la calidad higiénica de los alimentos.
  • Evitar los golpes de calor y prestar especial atención a los grupos más vulnerables: los ancianos/adultos mayores y los niños, sobre todo los más pequeños.
  • Incorporar variedad de frutas y verduras porque aportan mucha agua, vitaminas y minerales.

Frutas

Se recomienda consumir entre dos y tres porciones al día. Una porción equivale a: unidad chica o ½ unidad grande de manzana, naranja, pera, banana. Una taza de ensalada de frutas, uvas o frutillas equivale aproximadamente a 150 gr de frutas.

Verduras

Se recomienda un plato o bol en cada comida principal (almuerzo y cena). Combinar varios colores, así se aportan fibras, vitaminas y minerales.

Diez motivos para incluir verduras y frutas en el menú de cada día

verano Santa Fe recomendaciones Assal

Cómo se mejora la hidratación

  • Llevar una botella de agua fresca a la mesa durante las comidas, al escritorio en el trabajo y en la cartera o mochila para hidratarse durante el día.
  • Tener una botella de agua en playa o pileta, ya que al estar frescos se puede no sentir sed, pero se pierde líquido por el movimiento, calor y sudor.
  • Preparar jugos y licuados con frutas y agua. Probar congelarlos, para luego consumirlos cuando se quiera algo fresco y dulce.
  • Tomar agua cuando se sienta dolor de cabeza, sueño, falta de energía y concentración, ya que pueden ser “llamados del cuerpo” frente a la falta de líquido.
Santa Fe calor hidratación agua Assal frutas
