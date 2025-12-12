Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Las Leonas, sufrieron una dura derrota en Santiago del Estero, al caer por goleada por 4 a 0 ante Países Bajos, en la segunda presentación en la FIH Pro League

Las Leonas, que venían de un buen triunfo por 1-0 sobre Alemania con gol de Agustina Gorzelany en el primer cuarto y este jueves cayeron contundentemente frente a las neerlandesas por 4-0. El equipo de Fernando Ferrara afrontó una prueba siempre exigente ante Países Bajos, un cruce que ya es un clásico, y sucumbieron inapelablemente ante las últimas campeonas y medalla de oro en París 2024, que eliminaron a Argentina en las semifinales olímpicas.

Las Leonas enfrentarán a Alemania el sábado próximo desde las 21.30 y el domingo concluirán esta ventana de Pro League en el mismo horario nuevamente ante Países Bajos.

Pro League: Leones si, Leonas no

Las Leonas, sufrieron una dura derrota por 4-0 frente a Países Bajos en el segundo encuentro de la primera ventana de la temporada 2025/26 de la FIH Pro League, llevado a cabo en Santiago del Estero.

En el encuentro que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, las albicelestes se vieron ampliamente superadas durante todo el desarrollo del mismo por un conjunto neerlandés cinco veces campeón del certamen.

Frédérique Matla se lució y anotó dos goles en el primer tiempo -uno en el cuarto inicial y otro en el segundo- para adelantar el combinado naranja en el duelo. Primero se impuso desde el punto penal ante la arquera Cristina ‘La China’ Cosentino y luego definió con gran categoría para poner el 2-0 parcial.

El complemento del cotejo, sobre todo el tercer parcial, fue todo para Países Bajos, que consiguió sentenciar el partido con un tanto de Freeke Moes tras una precisa jugada colectiva y otro de Pien Dicke, en los instantes finales.

image El seleccionado masculino Los Leones vencieron a Pakistán por 3 a 2 en Santiago del Estero.

De esta manera, el encuentro llegó al último cuarto prácticamente sentenciado. Sin embargo, con cuatro minutos por delante para el final, una fuerte lluvia se hizo presente en el recinto y la partida fue cancelada.

Ahora, el elenco comandado por Fernando Ferrara deberá volver a enfrentarse a Alemania el sábado 13 de diciembre desde las 21:30 y finalizará la primera ventana con la revancha ante Países Bajos, el domingo 14 en el mismo horario.

Los Leones cerraron con una trabajosa victoria por 3-2 la jornada masculina frente a Pakistán, otorgándole continuidad al buen inicio que lograron ante Países Bajos el miércoles con el triunfo por 4-2 en los shoot-outs que les aseguró el punto bonus en su estreno. luego de igualar 1-1.

El seleccionado argentino de varones logró así su primera victoria de la temporada en tiempo regular y el próximo sábado desde las 19 se cruzará con Países Bajos. mientras que el domingo en el mismo horario cerrará nuevamente con Pakistán.