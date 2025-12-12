Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

El Quillá, que busca el tricampeonato, y Banco Provincial, animarán este sábado la final del Torneo Oficial en el sintético de la ASH

12 de diciembre 2025 · 08:28hs
El Quillá apunta al tricampeonato en el certamen de hockey santafesino.

Se acabó la espera. Una definición que promete gran carga emocional, lucha y detalles que harán la diferencia. Este sábado 13 de diciembre, a partir de las 17.30. El Quillá buscará defender el título, es el actual bicampeón de la competencia e irá por su tercera estrella al hilo ante Banco Provincial. El tercer puesto del Torneo Oficial se jugará desde las 15.30 y lo animarán La Salle Jobson con Santa Fe Rugby. También se jugará la final de Sub 14 entre CRAI y Santa Fe RC a las 11.

El Quillá y Banco Provincial van por el título

Las Tiburonas, siendo candidato desde siempre, el equipo de Juan Francisco David llega afilado y con sueños grandes. La escuadra del Parque Belgrano consiguieron una campaña en la que demostró carácter y una sólida identidad de juego.

Tiene un plantel que cuenta con chicas jóvenes y otras experimentadas que dan equilibrio a todas sus líneas. Tiene cantidad y calidad como para replantear estrategias, siempre con la misma idea primaria de ser protagonista desde el buen control.

Desde un enfoque más profundo, el cuerpo técnico centralizó el juego en el despliegue constante con dinámica ofensiva y defensiva. Hay un vínculo permanente en el que está todo alineado.

Hay una confianza mutua, sus piezas son fieles, creen en lo que traslada el cuerpo técnico y se ve el ida y vuelta en el nivel de exigencia. Estas cualidades, sumadas y retroalimentadas, le dan fortaleza colectiva para priorizar el orden táctico, tener continuidad directa y velocidad para jugar con mucha intensidad y ritmo. Se caracterizó siempre por buscar el resultado con vigor en la ofensiva y ocupando más el campo rival que el propio.

Daniel De Petre construyó y potenció al equipo, armó un plantel ambicioso, con mucha calidad de juego y con conciencia grupal acerca del objetivo. El entrenador buscó armonizar la jerarquía de las experimentadas y el potencial de las jóvenes. Es un equipo con un sello de juego colectivo, solidario, con una idea clara y enorme sentido de pertenencia.

image
Banco Provincial va por el t&iacute;tulo en el Torneo Oficial

Las Kresteras montaron un juego muy integral, confiable y rendidor. Se apuntalaron con equilibrio en la primera línea, más verticalidad a sus jugadoras dinámicas en mitad de cancha y ajusticia a los rivales con la contundencia de sus delanteras.

Llega a la final bien firme. Atravesó un sólido recorrido en la fase regular desde lo más alto, en los que no mostró ninguna fisura y ganó todo con confianza y una identidad cada vez más marcada.

La remontada en la semifinal ante La Salle (caía 3-1 y se impuso 5-3) actuó como estímulo para fortalecer el espíritu competitivo del equipo. El Quillá se encontrará con un adversario duro como Banco, que dará la cara y le jugará de igual a igual.

Los árbitros del encuentro serán Lucas Pensiero y Beatriz Acuña. Maxi Miranda será el tercer juez, mientras que Nicolás Kakazú estará en el VideoRef. El encuentro podrá seguirse desde el canal de YouTube de la ASH.

Programación finales ASH

Sábado 13 de diciembre

Primera División

15:30 – La Salle vs SFRC (3º y 4º Puesto)

17:30 – Banco vs El Quillá (Final)

Sub 14

9- El Quillá vs Alma Juniors (3º y 4º Puesto)

11 – CRAI vs SFRC (Final)

