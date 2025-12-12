Uno Santa Fe | Ovación | Liga Santafesina

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Gran expectativa genera el último boleto a Primera A en Liga Santafesina, ya que este sábado se medirán Banco Provincial con Deportivo Santa Rosa

12 de diciembre 2025 · 09:06hs
Banco Provincial tiene otra chance de conseguir el ascenso.

Luego de que Las Flores, campeón del Apertura, consiguiera el primer boleto a la máxima división de la Liga Santafesina, este sábado 13 de noviembre se pondrá en juego el segundo ascenso a Primera, donde se medirán Banco Provincial, el campeón del Clausura, y el Deportivo Santa Rosa, el segundo mejor de la tabla anual. El cotejo se concretará en el predio Nery Pumpido de la casa madre del fútbol local.

El último boleto disponible a la Primera A de la Liga Santafesina se disputará este fin de semana en el predio Nery Pumpido. A partir de las 17, Banco Provincial se medirá con Deportivo Santa Rosa, con el arbitraje de Carlos Córdoba, quien contará con el acompañamiento de Matías Pereyra, Jeremías Sotelo, Ángel Cristoforato y Ezequiel Giménez.

Las Flores II ya se adjudicó el primer ascenso, tras haber superado a Banco Provincial en la definición por penales, y ahora, el cuadro de Altos del Valle, buscará revancha por el segundo ascenso disponible. Será ante un muy duro equipo de Deportivo Santa Rosa, que ha hecho una gran campaña a lo largo de toda la temporada.

El Clausura Griselda Weimer, lo tuvo campeón a Banco Provincial, y fue tras vencer a Nuevo Horizonte por 2 a 1. Para el conjunto conducido por Francisco Gosálbez los goles los habían conseguido Maximiliano Plutino y Alan Chamorro. Los bancarios construyeron una muy buena campaña, y por eso adquirieron el derecho de pelear por este ascenso.

En relación al conjunto de Deportivo Santa Rosa, cumplió una gran campaña en el Clausura, ya que fue el equipo que terminó en la primera posición de la Zona B del grupo Campeonato, lo que le valió el pasaje a disputar el octogonal, en donde superó a Atenas por 2 a 1, y posteriormente, cayó en semifinales ante Nuevo Horizonte por 2 a 0.

Deportivo Santa Rosa busca hacer historia y acceder a la máxima categoría liguista.

La escuadra conducida por Osmar Martínez, ha tenido un gran rendimiento a lo largo del año. Fue protagonista de los campeonatos disputados, y tiene muy merecido si logra el objetivo de acceder al círculo mayor liguista. Muestra de ello, es que se posicionó como el segundo mejor en la tabla general.

En consecuencia, en el predio liguista, se medirá dos conjuntos que han sido protagonistas de la temporada, que buscan un mismo objetivo, que se verán las caras en una desafiante final, en donde será clave no cometer errores, y mantener la tranquilidad. Habrá que esperar que comience a rodar la pelota, y que el mejor gane dentro del campo de juego.

Postergaciones por cuestiones climáticas

En la jornada del jueves debían disputarse en el predio Nery Pumpido tres partidos decisivos en las divisiones Sexta, Séptima y Reserva de la segunda categoría de la Liga Santafesina, pero por el temporal y las complicaciones que éste generó se postergan para la semana próxima.

Por la final del octogonal de la Reserva, en el predio Nery Pumpido, debían jugar Las Flores II con San Cristóbal de Ángel Gallardo. En séptima división, por la copa de Bronce, Loyola con Los Canarios, y en sexta división, Las Flores II con Defensores de Alto Verde.

Final por el segundo ascenso

Sábado 13 de diciembre

17. Banco Provincial – Deportivo Santa Rosa, en el predio Nery Alberto Pumpido

Árbitro: Carlos Córdoba

A1: Matías Pereyra

A2: Jeremías Sotelo

4to: Ángel Cristoforato

5to: Ezequiel Giménez

