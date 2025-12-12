Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

En el edificio Fontanarrosa de la capital nacional de la frutilla se lanzó la prueba ciclística Santa Fe-Rosario que se correrá por la autopista este domingo

Ovación

Por Ovación

12 de diciembre 2025 · 08:33hs
Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de Ciclismo que se corre el domingo.

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de Ciclismo que se corre el domingo.

Se realizó el lanzamiento en la ciudad de Coronda, cabecera del departamento San Jerónimo, la presentación de la prueba ciclística Santa Fe-Rosario que se correrá por Autopista el próximo domingo. La conferencia fue en el Edificio Fontanarrosa y contó con la presencia de Fernando Maletti, Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Cecilia Miranda, Coordinadora interjurisdiccional de la APSV y autoridades locales.

El regreso de la tradicional prueba ciclista

La tradicional carrera Santa Fe-Rosario, una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo argentino, volverá a disputarse este domingo 14 de diciembre tras 21 años sin realizarse. El regreso coincide con los 100 años de la primera edición y se inscribe en el marco de la Copa Santa Fe 2025, con el impulso del Gobierno de la Provincia.

Competirán alrededor de 160 ciclistas distribuidos en 30 equipos de Argentina, Uruguay y Paraguay, en un recorrido de 170 kilómetros. El objetivo de reincorporar la prueba a la Copa Santa Fe es fortalecer el ciclismo federado y promover actividades que integren a distintas localidades del territorio provincial.

La Clásica de 170 km. se realizará el próximo domingo 14 de diciembre con largada desde el Puente Colgante de Santa Fe, Autopista Provincial AP01 y llegada al Parque Alem de Rosario, con premiación de los equipos.

El secretario de Deportes, Fernando Maletti, destacó que se trata de una edición “histórica”, tanto por la magnitud de la convocatoria como por el nivel de los participantes: “Habrá campeones panamericanos, argentinos y de distintos países. Será la competencia más numerosa que hayamos organizado”.

En cuanto a la competencia, detalló que “el sábado 13 vamos a presentar los equipos en la Costanera Oeste de Santa Fe; y el domingo 14 se van a convocar los ciclistas en el Puente Colgante, vamos a hacer una salida a velocidad controlada por Boulevard Gálvez hasta llegar a la autopista, que va a estar cortada por tramos. La llegada será en el Parque Alem, en el centro de Rosario, para darle el marco que se merece la competencia”, finalizó.

La reedición de la prueba de 170 kilómetros marcará un hito histórico para el deporte santafesino. En el año de su centenario, la competencia, que reunirá a ciclistas nacionales e internacionales, recupera la tradición de la histórica prueba creada en 1925, una de las más significativas del calendario deportivo regional que no se realizaba desde el año 2004. En esta edición, se estima que participen 150 corredores, que conformarán 30 equipos de entre 4 y 6 integrantes cada uno.

Santa Fe Coronda ciclismo
Noticias relacionadas
nuevo parador en costa este say beach abre sus puertas y marca el inicio del verano en santa fe

Nuevo Parador en Costa Este Say Beach abre sus puertas y marca el inicio del verano en Santa Fe

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Rafael Gutiérrez fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para 2026

es oficial el calendario escolar 2026: cuando empiezan y finalizan las clases en santa fe

Es oficial el calendario escolar 2026: cuándo empiezan y finalizan las clases en Santa Fe

balance turistico del fin de semana largo en santa fe: 60.300 turistas con un impacto de 24.900 millones de pesos

Balance turístico del fin de semana largo en Santa Fe: 60.300 turistas con un impacto de 24.900 millones de pesos

Lo último

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Último Momento
Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Ovación
Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles