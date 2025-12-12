Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de Ciclismo que se corre el domingo.

En el edificio Fontanarrosa de la capital nacional de la frutilla se lanzó la prueba ciclística Santa Fe-Rosario que se correrá por la autopista este domingo

Se realizó el lanzamiento en la ciudad de Coronda, cabecera del departamento San Jerónimo, la presentación de la prueba ciclística Santa Fe-Rosario que se correrá por Autopista el próximo domingo . La conferencia fue en el Edificio Fontanarrosa y contó con la presencia de Fernando Maletti, Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Cecilia Miranda, Coordinadora interjurisdiccional de la APSV y autoridades locales.

La tradicional carrera Santa Fe-Rosario, una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo argentino, volverá a disputarse este domingo 14 de diciembre tras 21 años sin realizarse. El regreso coincide con los 100 años de la primera edición y se inscribe en el marco de la Copa Santa Fe 2025, con el impulso del Gobierno de la Provincia.

Competirán alrededor de 160 ciclistas distribuidos en 30 equipos de Argentina, Uruguay y Paraguay, en un recorrido de 170 kilómetros. El objetivo de reincorporar la prueba a la Copa Santa Fe es fortalecer el ciclismo federado y promover actividades que integren a distintas localidades del territorio provincial.

La Clásica de 170 km. se realizará el próximo domingo 14 de diciembre con largada desde el Puente Colgante de Santa Fe, Autopista Provincial AP01 y llegada al Parque Alem de Rosario, con premiación de los equipos.

El secretario de Deportes, Fernando Maletti, destacó que se trata de una edición “histórica”, tanto por la magnitud de la convocatoria como por el nivel de los participantes: “Habrá campeones panamericanos, argentinos y de distintos países. Será la competencia más numerosa que hayamos organizado”.

En cuanto a la competencia, detalló que “el sábado 13 vamos a presentar los equipos en la Costanera Oeste de Santa Fe; y el domingo 14 se van a convocar los ciclistas en el Puente Colgante, vamos a hacer una salida a velocidad controlada por Boulevard Gálvez hasta llegar a la autopista, que va a estar cortada por tramos. La llegada será en el Parque Alem, en el centro de Rosario, para darle el marco que se merece la competencia”, finalizó.

La reedición de la prueba de 170 kilómetros marcará un hito histórico para el deporte santafesino. En el año de su centenario, la competencia, que reunirá a ciclistas nacionales e internacionales, recupera la tradición de la histórica prueba creada en 1925, una de las más significativas del calendario deportivo regional que no se realizaba desde el año 2004. En esta edición, se estima que participen 150 corredores, que conformarán 30 equipos de entre 4 y 6 integrantes cada uno.