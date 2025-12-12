Casa Cuna cerró sus puertas luego de 90 años: trasladaron a los niños y el personal se quedó sin trabajo

El hogar dejó de funcionar y genera preocupación en el sistema de protección de la niñez. Los extrabajadores exigen el cumplimiento del convenio firmado ante la Secretaría de Trabajo

La histórica institución Casa Cuna de Santa Fe , que funcionó durante 90 años como espacio de contención y alojamiento para niños en situación de vulnerabilidad, cerró sus puertas definitivamente el pasado 31 de octubre . El cierre dejó a 14 trabajadoras sin empleo “de un día para el otro”, según relató Graciela Zapata , cuidadora del hogar durante más de tres décadas.

Zapata trabajó 31 años en la institución y en diálogo con Mitre Santa Fe, describió el impacto personal y colectivo que dejó la medida: “Toda una vida, la verdad que dejamos una vida ahí adentro al cuidado de los niños. Es una pena que el hogar se haya cerrado”.

Mientras los niños alojados fueron trasladados a otras instituciones, la situación laboral de las empleadas quedó en un limbo total. Según detalló la cuidadora, la comunicación del cierre fue repentina, sin aviso previo ni explicaciones concretas sobre los motivos.

El núcleo del conflicto apunta al incumplimiento salarial. Las trabajadoras aseguran que la institución les adeuda cuatro meses de sueldo y tampoco cumplió el acuerdo firmado ante la Secretaría de Trabajo.

“Firmamos un convenio en octubre donde se comprometían a pagarnos. El acuerdo decía que el 18 iba a estar depositada la plata, pero nunca se cumplió. Hasta hoy no tenemos ninguna respuesta”, explicó Zapata. Las 14 empleadas afectadas pertenecían a la planta permanente, muchas con más de 30 años de servicio.

Sin reubicación ni alternativas laborales

Otro punto crítico que denuncian es que no se les ofreció ningún tipo de reubicación en otros centros o instituciones dependientes del mismo organismo. “No nos dieron alternativas, nada. Nos dijeron que se cerraban las puertas y quedábamos sin trabajo”.

Los últimos niños alojados fueron derivados progresivamente a otros espacios, algunos con acompañamiento profesional. Según Zapata, los traslados se hicieron “de a poco” y muchos de ellos fueron preparados psicológicamente para el cambio.

Con el cierre de Casa Cuna, una institución emblemática que funcionó como refugio durante nueve décadas, se abre un interrogante sobre el impacto que tendrá en el sistema de protección de la niñez en Santa Fe.

El hogar no solo alojaba a niños en situación de riesgo, sino que era un espacio con fuerte apoyo comunitario y una estructura consolidada.

Acciones legales en marcha

Las trabajadoras están asesoradas por abogados del gremio y evalúan nuevas acciones legales, entre ellas solicitar el embargo de cuentas de la institución ante el incumplimiento del acuerdo firmado. “Es lamentable lo que nos pasó. Confiamos y luchamos hasta lo último para seguir trabajando, pero no nos dieron ninguna solución”, cerró Zapata.