Uno Santa Fe | Santa Fe | Casa Cuna

Casa Cuna cerró sus puertas luego de 90 años: trasladaron a los niños y el personal se quedó sin trabajo

El hogar dejó de funcionar y genera preocupación en el sistema de protección de la niñez. Los extrabajadores exigen el cumplimiento del convenio firmado ante la Secretaría de Trabajo

12 de diciembre 2025 · 09:24hs
El frente de Casa Cuna en la ciudad de Santa fe

google

El frente de Casa Cuna en la ciudad de Santa fe

La histórica institución Casa Cuna de Santa Fe, que funcionó durante 90 años como espacio de contención y alojamiento para niños en situación de vulnerabilidad, cerró sus puertas definitivamente el pasado 31 de octubre. El cierre dejó a 14 trabajadoras sin empleo “de un día para el otro”, según relató Graciela Zapata, cuidadora del hogar durante más de tres décadas.

“Dejamos una vida ahí adentro”

Zapata trabajó 31 años en la institución y en diálogo con Mitre Santa Fe, describió el impacto personal y colectivo que dejó la medida: “Toda una vida, la verdad que dejamos una vida ahí adentro al cuidado de los niños. Es una pena que el hogar se haya cerrado”.

Mientras los niños alojados fueron trasladados a otras instituciones, la situación laboral de las empleadas quedó en un limbo total. Según detalló la cuidadora, la comunicación del cierre fue repentina, sin aviso previo ni explicaciones concretas sobre los motivos.

El núcleo del conflicto apunta al incumplimiento salarial. Las trabajadoras aseguran que la institución les adeuda cuatro meses de sueldo y tampoco cumplió el acuerdo firmado ante la Secretaría de Trabajo.

“Firmamos un convenio en octubre donde se comprometían a pagarnos. El acuerdo decía que el 18 iba a estar depositada la plata, pero nunca se cumplió. Hasta hoy no tenemos ninguna respuesta”, explicó Zapata. Las 14 empleadas afectadas pertenecían a la planta permanente, muchas con más de 30 años de servicio.

Sin reubicación ni alternativas laborales

Otro punto crítico que denuncian es que no se les ofreció ningún tipo de reubicación en otros centros o instituciones dependientes del mismo organismo. “No nos dieron alternativas, nada. Nos dijeron que se cerraban las puertas y quedábamos sin trabajo”.

Los últimos niños alojados fueron derivados progresivamente a otros espacios, algunos con acompañamiento profesional. Según Zapata, los traslados se hicieron “de a poco” y muchos de ellos fueron preparados psicológicamente para el cambio.

Con el cierre de Casa Cuna, una institución emblemática que funcionó como refugio durante nueve décadas, se abre un interrogante sobre el impacto que tendrá en el sistema de protección de la niñez en Santa Fe.

El hogar no solo alojaba a niños en situación de riesgo, sino que era un espacio con fuerte apoyo comunitario y una estructura consolidada.

Acciones legales en marcha

Las trabajadoras están asesoradas por abogados del gremio y evalúan nuevas acciones legales, entre ellas solicitar el embargo de cuentas de la institución ante el incumplimiento del acuerdo firmado. “Es lamentable lo que nos pasó. Confiamos y luchamos hasta lo último para seguir trabajando, pero no nos dieron ninguna solución”, cerró Zapata.

Casa Cuna cierre Trabajo niños
Noticias relacionadas
Menú para la mesa de Navidad

Menú en Navidad para sobrevivir al calor: recetas frescas y livianas para celebrar en Santa Fe

Frutas y verduras, ideales para el verano en Santa Fe

Recomendaciones para el verano en Santa Fe: cómo combatir el calor y mantenerse saludable

viernes soleado y muy humedo en la ciudad de santa fe luego de la lluvia

Viernes soleado y muy húmedo en la ciudad de Santa Fe luego de la lluvia

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Lo último

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Último Momento
Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Ovación
Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles