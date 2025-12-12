Uno Santa Fe | Unión | Desvaux

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

En un video difundido en redes, Pipo Desvaux repasó lo dialogado en la despedida del año y remarcó que Unión necesita una transformación profunda en su conducción.

Ovación

Por Ovación

12 de diciembre 2025 · 09:09hs
Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

Héctor “Pipo” Desvaux, referente central de la oposición rojiblanca y candidato que, en las pasadas elecciones, estuvo a 204 votos de convertirse en presidente, publicó un video en el que repasó parte de lo conversado en la despedida de año con su espacio de trabajo "encuentro unionista". Allí, planteó una reflexión interna sobre liderazgo, autocrítica y futuro institucional.

El dirigente, que desde los comicios quedó definitivamente instalado como la figura más sólida de la oposición, explicó que el grupo decidió analizar qué faltó para constituirse como una conducción alternativa y cuáles son los aspectos que deben mejorar de cara al futuro para ofrecerle a Unión una propuesta más sólida.

LEER MÁS: Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

¿Qué dijo Pipo Desvaux?

En el material difundido, Desvaux contó que la charla giró en torno a autoevaluaciones profundas. Revisaron qué cosas les faltaron para ser conducción y qué deben mejorar como agrupación. Sostuvo que la prioridad pasa por fortalecer la estructura de trabajo, ampliar miradas y construir una base más sólida para estar preparados cuando llegue una nueva oportunidad.

Unión y la necesidad de un cambio profundo

Firme en su postura, Desvaux volvió a remarcar un concepto que ha repetido desde la campaña: “Unión necesita un cambio profundo”. Aseguró que su visión no está ligada a una disputa personal ni a la búsqueda de alternancia por sí misma, sino a una mejora integral del club. El referente opositor subrayó que la institución requiere profesionalización en áreas sensibles, planificación a largo plazo y una conducción que logre resolver el déficit que tiene Unión.

LEER MÁS: "Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Un mensaje con lectura política en la previa del 2026

La publicación de Desvaux llega en un momento donde el mundo Unión vive inquietudes deportivas y debates sobre el rumbo dirigencial. Su aparición pública no pasó desapercibida y abre una lectura política: el dirigente quiere mantener vivo su proyecto, fortalecer su espacio y demostrar que sigue atento a cada movimiento del club.

Desvaux Unión Encuentro Unionista
Noticias relacionadas
mauricio martinez: rosario central decide su futuro mientras union y barcelona sc presionan

Mauricio Martínez: Rosario Central decide su futuro mientras Unión y Barcelona SC presionan

union sigue de cerca los movimientos del mercado ante el interes de palmeiras por juan nardoni

Unión sigue de cerca los movimientos del mercado ante el interés de Palmeiras por Juan Nardoni

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de partidos para Colón y Unión por la 4ª y 5ª fecha. 

El fixture de Unión en 2026: un calendario cargado y rivales de peso

jonathan bottinelli... ¿posible director deportivo de union para 2026?

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Lo último

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Último Momento
Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante las posibles salidas de Corvalán y Del Blanco

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La foto que incomoda: Colón y una decisión clave ante Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Actualizan la recompensa por información sobre Fernanda Aguirre

Ovación
Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Los Búhos se preparan para jugar las finales del Nacional en Buenos Aires

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Presentaron en Coronda la Copa Santa Fe de ciclismo que se corre el domingo

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se juega un partido clave por el segundo ascenso en Liga Santafesina

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Se viene la definición del Torneo Oficial de Hockey

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Las Leonas cayeron ante Holanda por goleada en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles