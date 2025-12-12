Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

En un video difundido en redes, Pipo Desvaux repasó lo dialogado en la despedida del año y remarcó que Unión necesita una transformación profunda en su conducción.

Héctor “Pipo” Desvaux , referente central de la oposición rojiblanca y candidato que, en las pasadas elecciones, estuvo a 204 votos de convertirse en presidente, publicó un video en el que repasó parte de lo conversado en la despedida de año con su espacio de trabajo "encuentro unionista". Allí, planteó una reflexión interna sobre liderazgo, autocrítica y futuro institucional .

El dirigente, que desde los comicios quedó definitivamente instalado como la figura más sólida de la oposición, explicó que el grupo decidió analizar qué faltó para constituirse como una conducción alternativa y cuáles son los aspectos que deben mejorar de cara al futuro para ofrecerle a Unión una propuesta más sólida.

¿Qué dijo Pipo Desvaux?

En el material difundido, Desvaux contó que la charla giró en torno a autoevaluaciones profundas. Revisaron qué cosas les faltaron para ser conducción y qué deben mejorar como agrupación. Sostuvo que la prioridad pasa por fortalecer la estructura de trabajo, ampliar miradas y construir una base más sólida para estar preparados cuando llegue una nueva oportunidad.

Unión y la necesidad de un cambio profundo

Firme en su postura, Desvaux volvió a remarcar un concepto que ha repetido desde la campaña: “Unión necesita un cambio profundo”. Aseguró que su visión no está ligada a una disputa personal ni a la búsqueda de alternancia por sí misma, sino a una mejora integral del club. El referente opositor subrayó que la institución requiere profesionalización en áreas sensibles, planificación a largo plazo y una conducción que logre resolver el déficit que tiene Unión.

Un mensaje con lectura política en la previa del 2026

La publicación de Desvaux llega en un momento donde el mundo Unión vive inquietudes deportivas y debates sobre el rumbo dirigencial. Su aparición pública no pasó desapercibida y abre una lectura política: el dirigente quiere mantener vivo su proyecto, fortalecer su espacio y demostrar que sigue atento a cada movimiento del club.