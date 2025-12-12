Menú en Navidad para sobrevivir al calor: recetas frescas y livianas para celebrar en Santa Fe

Un listado de clásicos argentinos y opciones modernas perfectas para disfrutar de la mesa de Navidad sin sufrir las altas temperaturas

Menú para la mesa de Navidad

Llega la Nochebuena y Navidad y con ella, el clásico dilema santafesino: cómo mantener la tradición festiva sin sucumbir al calor agobiante de diciembre. La solución está en priorizar platos fríos, frescos y ligeros que no requieran horas de horno y que sean fáciles de digerir.

Cuáles son las comidas ideales para que la mesa de Navidad sea memorablemente rica y agradablemente fresca.

Menú navideño fresco para Santa Fe

Entradas y platos fríos Clásicos

• Vitel toné (light): clásico infaltable, pero optando por salsa con yogur natural descremado en lugar de crema de leche para hacerlo más liviano.

• Lengua a la vinagreta: un clásico que se sirve bien frío y aporta un toque ácido y refrescante.

• Tomates rellenos: rellenos de arroz, atún o pollo desmenuzado, queso crema/mayonesa y aceitunas. Se sirven bien fríos.

• Ensalada rusa: servida bien fría, es siempre una opción popular.

Ensaladas y opciones ligeras

• Ensaladas coloridas y nutritivas: opciones con hojas verdes (rúcula, espinaca, lechuga), frutas frescas (duraznos, uvas, naranjas) y frutos secos (nueces, almendras). Aderezo ligero de aceite de oliva y limón.

• Torre de panqueques veggie: una opción más fresca y diferente con morrones, zucchini, berenjena y queso crema.

• Pionono salado: relleno de atún, huevo, morrones y mayonesa/queso crema.

Platos principales

• Matambre arrollado: se come frío, es sabroso y una tradición navideña.

• Arrollado de pollo: relleno con jamón y queso, se puede servir frío o a temperatura ambiente.

• Pescado al papillote: una opción saludable y muy liviana si se busca un plato caliente, pero que no sea pesado (cocinado con hierbas y vegetales).

Por supuesto que si existe un asador voluntario, también la cena puede basarse en un buen asado, ya sea pollo o carne, acompañado por ensaladas.

Postres

• Ensalada de frutas frescas

• Helados caseros a base de frutas congeladas.

• Postres ligeros y frutales (por ejemplo, lemon pie saludable sin harina ni azúcar).