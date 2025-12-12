Llega la Nochebuena y Navidad y con ella, el clásico dilema santafesino: cómo mantener la tradición festiva sin sucumbir al calor agobiante de diciembre. La solución está en priorizar platos fríos, frescos y ligeros que no requieran horas de horno y que sean fáciles de digerir.
Menú en Navidad para sobrevivir al calor: recetas frescas y livianas para celebrar en Santa Fe
Un listado de clásicos argentinos y opciones modernas perfectas para disfrutar de la mesa de Navidad sin sufrir las altas temperaturas
Cuáles son las comidas ideales para que la mesa de Navidad sea memorablemente rica y agradablemente fresca.
Menú navideño fresco para Santa Fe
Entradas y platos fríos Clásicos
• Vitel toné (light): clásico infaltable, pero optando por salsa con yogur natural descremado en lugar de crema de leche para hacerlo más liviano.
• Lengua a la vinagreta: un clásico que se sirve bien frío y aporta un toque ácido y refrescante.
• Tomates rellenos: rellenos de arroz, atún o pollo desmenuzado, queso crema/mayonesa y aceitunas. Se sirven bien fríos.
• Ensalada rusa: servida bien fría, es siempre una opción popular.
Ensaladas y opciones ligeras
• Ensaladas coloridas y nutritivas: opciones con hojas verdes (rúcula, espinaca, lechuga), frutas frescas (duraznos, uvas, naranjas) y frutos secos (nueces, almendras). Aderezo ligero de aceite de oliva y limón.
• Torre de panqueques veggie: una opción más fresca y diferente con morrones, zucchini, berenjena y queso crema.
• Pionono salado: relleno de atún, huevo, morrones y mayonesa/queso crema.
Platos principales
• Matambre arrollado: se come frío, es sabroso y una tradición navideña.
• Arrollado de pollo: relleno con jamón y queso, se puede servir frío o a temperatura ambiente.
• Pescado al papillote: una opción saludable y muy liviana si se busca un plato caliente, pero que no sea pesado (cocinado con hierbas y vegetales).
Por supuesto que si existe un asador voluntario, también la cena puede basarse en un buen asado, ya sea pollo o carne, acompañado por ensaladas.
Postres
• Ensalada de frutas frescas
• Helados caseros a base de frutas congeladas.
• Postres ligeros y frutales (por ejemplo, lemon pie saludable sin harina ni azúcar).