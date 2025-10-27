Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban para ver el partido ante Racing

Un micro que transportaba hinchas de Flamengo de Brasil volcó en la autopista Presidente Dutra, cerca de Barra Mansa, en Río de Janeiro

Un micro que transportaba hinchas de Flamengo de Brasil volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de Barra Mansa, en el Estado de Río de Janeiro. Los Torcedores viajaban rumbo a Buenos Aires.

Según informaciones oficiales de la policía, el accidente dejó un saldo de 16 heridos, tres de ellos de gravedad. Las autoridades también confirmaron que no hubo víctimas fatales.

Los hinchas viajaban para presenciar el partido de revancha por la semifinal de la Copa Libertadores contra Racing, que se disputará el próximo miércoles a las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

El grupo de fanáticos había salido de Río en una caravana de cinco micros; uno de ellos fue el que perdió el control. En el lugar trabajaron equipos de rescate del Centro de Control Operacional, bomberos y la Policía Federal de Carreteras.

