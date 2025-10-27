Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

En lo que va del año, los delanteros de Unión fueron variando su rendimiento, algunos fueron de menos a más y otros de más a menos

En este Torneo Clausura, Unión recuperó contundencia y los números están a la vista. En 13 partidos, convirtió 19 goles, mientras que en el Torneo Apertura, apenas marcó 11 goles en 16 encuentros.

La diferencia es muy grande y en parte tiene que ver con el aporte de los delanteros y la mejora que experimentaron, aunque no en todos los casos.

El contraste entre los delanteros de Unión

Y es que dos de los delanteros que estaban en el Torneo Apertura, levantaron y mucho su eficacia, mientras que un tercero, mermó notablemente su rendimiento.

Entre los dos primeros están Marcelo Estigarribia y Agustín Colazo. En el caso de Estigarribia los números son muy concretos como para explicar la mejora en su efectividad.

En el Torneo Apertura, Estigarribia jugó 12 partidos con la camiseta de Unión y apenas marcó un gol, que fue en la victoria como local ante Banfield por 3-1.

Mientras que en el actual Torneo Clausura, Estigarribia lleva disputados también 12 partidos, pero convirtió cuatro goles. Fueron ante Instituto 4-0, Huracán 1-1, Racing 3-2 y Defensa y Justicia 3-0. Con lo cual, la diferencia a favor es notoria.

Por su parte, Colazo, en el Torneo Apertura jugó nueve partidos sin convertir goles. En tanto que en el Clausura, en ocho cotejos lleva convertidos dos goles consecutivos.

El primero en la derrota 3-1 con Central Córdoba y el segundo en la goleada contra Defensa y Justicia 3-0. Lo que habla a las claras de que el delantero va recuperando confianza y efectividad.

En contrapartida, Gamba bajó y mucho su rendimiento. En el Torneo Apertura, jugó 16 partidos con la camiseta rojiblanca y anotó cuatro goles, convirtiéndose en el goleador del equipo.

El delantero mendocino convirtió en la derrota 2-1 ante Aldosivi, en el triunfo 1-0 contra Central Córdoba y en los empates 1-1 con Newell's y 1-1 frente a Belgrano.

Sin embargo, en el actual Torneo Clausura, lleva 11 partidos jugados y no convirtió goles. Al punto tal que arrancó la competencia siendo titular y ahora quedó relegado al banco de suplentes.