¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

La Conmebol le adelanta a Platense dinero de su participación en la Libertadores para que acomode su estadio y cumpla con otros requisitos. ¿Le pagara a Colón?

La Conmebol le adelanta –si es que ya no se hizo efectivo– una parte del dinero a Platense para que pueda acomodar su estadio, además de cumplir con algunos requisitos para su participación en la próxima Copa Libertadores . La idea es que sirva para cubrir otros compromisos inmediatos, ya que está inhibido. En Colón están atentos.

El Sabalero espera desde hace meses el cobro de las cuotas pendientes del pase de Leonel Picco. Ese ingreso era clave en la proyección económica del Sabalero, lo que generó un profundo desajuste financiero.

Leonel Picco 1.jpg Platense le debe a Colón cuotas del pase de Leonel Picco. @caplatense

Colón espera que Platense le pague

Tanto es así que el plantel acumula dos meses de atraso salarial. El dinero también estaba destinado a cubrir parte del reclamo del paraguayo Alberto Espínola, que sigue sin resolución.

En Santa Fe saben que el dinero que entra en Vicente López difícilmente tenga como prioridad saldar deudas externas. Platense debe hacer frente a un conjunto de obligaciones internas: pagarle a Cristian González tras su salida, contratar un nuevo entrenador, remodelar sectores del estadio y acondicionar instalaciones para la competencia continental. Hay ciertos requisitos que debe cumplir para ser local en su reducto.

Así las cosas, el panorama para Colón parece claro: por ahora, el pago por Picco seguiría en espera, mientras el club intenta sostener la actividad diaria y sortear una coyuntura económica que se volvió cada vez más asfixiante.