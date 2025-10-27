Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

La Conmebol le adelanta a Platense dinero de su participación en la Libertadores para que acomode su estadio y cumpla con otros requisitos. ¿Le pagara a Colón?

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2025 · 15:45hs
¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Gentileza | Marcelo Carroll

La Conmebol le adelanta –si es que ya no se hizo efectivo– una parte del dinero a Platense para que pueda acomodar su estadio, además de cumplir con algunos requisitos para su participación en la próxima Copa Libertadores. La idea es que sirva para cubrir otros compromisos inmediatos, ya que está inhibido. En Colón están atentos.

• LEER MÁS: Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

El Sabalero espera desde hace meses el cobro de las cuotas pendientes del pase de Leonel Picco. Ese ingreso era clave en la proyección económica del Sabalero, lo que generó un profundo desajuste financiero.

Leonel Picco 1.jpg
Platense le debe a Col&oacute;n cuotas del pase de Leonel Picco.

Platense le debe a Colón cuotas del pase de Leonel Picco.

Colón espera que Platense le pague

Tanto es así que el plantel acumula dos meses de atraso salarial. El dinero también estaba destinado a cubrir parte del reclamo del paraguayo Alberto Espínola, que sigue sin resolución.

• LEER MÁS: Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

En Santa Fe saben que el dinero que entra en Vicente López difícilmente tenga como prioridad saldar deudas externas. Platense debe hacer frente a un conjunto de obligaciones internas: pagarle a Cristian González tras su salida, contratar un nuevo entrenador, remodelar sectores del estadio y acondicionar instalaciones para la competencia continental. Hay ciertos requisitos que debe cumplir para ser local en su reducto.

• LEER MÁS: Colón cumplió con julio y sigue con el plan para normalizar sueldos del plantel

Así las cosas, el panorama para Colón parece claro: por ahora, el pago por Picco seguiría en espera, mientras el club intenta sostener la actividad diaria y sortear una coyuntura económica que se volvió cada vez más asfixiante.

Colón Platense Conmebol
Noticias relacionadas
colon respira: la fifa no lo incluyo entre los clubes inhibidos

Colón respira: la FIFA no lo incluyó entre los clubes inhibidos

¿de quien se trata? el gran salto que el vignattismo le quiere dar a colon con el nuevo dt

¿De quién se trata? El gran salto que el Vignattismo le quiere dar a Colón con el nuevo DT

¿ezequiel medran ya inicio la pretemporada en colon o es solo una transicion?

¿Ezequiel Medrán ya inició la pretemporada en Colón o es solo una transición?

se vienen las vacaciones y el plantel de colon espera que la dirigencia regularice la deuda

Se vienen las vacaciones y el plantel de Colón espera que la dirigencia regularice la deuda

Lo último

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Último Momento
Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

Condenan a 23 años de prisión a los asesinos de Gastón Copes, el joven atacado a balazos en Las Cinco Esquinas

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Sadop exige la urgente reapertura de la paritaria docente y reclama un cambio en la política salarial del Gobierno

Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Atlético Tucumán confirmó la salida de Pusineri y el interinato de Colace

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Colón encara su última semana con dudas y cruzando los dedos de que nadie se lesione

Ovación
¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"