Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

El triunfo de Boca ante Barracas, en el pendiente de la fecha 12, alteró la lucha en los puestos de playoffs en la zona A del Clausura. ¿Cómo está Unión?

La victoria de Boca por 3-1 ante Barracas Central , en el pendiente de la fecha 12, alteró la lucha por los puestos de playoffs en la zona A del Clausura . Con este triunfo, el Xeneize alcanzó 20 puntos y escaló al tercer lugar, dejando a Unión en la cuarta posición por diferencia de gol: +11 contra +6 .

El elenco de La Ribera suma un plus por la cantidad de goles convertidos, que será determinante en caso de desempate al momento de definir las posiciones finales. Por su parte, Unión comparte el segundo mejor registro con Central Córdoba .

En tanto, Barracas Central se quedó con 18 unidades, quedando fuera de la zona de clasificación a los playoffs y sin margen de error en las fechas que restan.

Con este resultado, la zona A se vuelve todavía más apretada, y la pelea por los primeros puestos promete definiciones apasionantes en las próximas jornadas.

Así está la tabla de la zona A del Clausura, con Unión siendo protagonista