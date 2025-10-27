Elecciones en Santa Fe: arranca el escrutinio definitivo con la atención puesta en los votos nulos

La Justicia Electoral abrirá las urnas donde se registraron más votos impugnados para determinar si se trató de un error involuntario o una decisión consciente. Según las autoridades, el objetivo es que el nuevo sistema electoral se perfeccione de cara a los próximos comicios

El proceso electoral que comenzó el domingo tendrá su cierre definitivo a partir del martes a las 18 cuando comience el escrutinio definitivo. Se trata del recuento final de votos para ajustar los números oficiales que sacó cada una de las fuerzas en las elecciones. Pero además de eso, la Justicia Electoral analizará en Santa Fe el incremento de los votos nulos que hubo.

“El escrutinio comienza el martes a las 18 en la sede del edificio de la secretaría Electoral y entendemos que entre el jueves y el viernes tendríamos que tenerlo finalizado ”, detalló Magdalena Gutiérrez, secretaria Electoral. Además aclaró que por el momento no hubo planteos de ningún espacio político pidiendo la nulidad o impugnación de alguna mesa en particular, por lo que el escrutinio debería ser ágil.

elecciones

Por seguridad

Una vez finalizado el recuento, desde la Justicia Electoral explicaron que tienen un plazo legal para destruir las boletas. “Es un material que se tiene que destruir por seguridad”, sostuvo Gutiérrez.

Pero antes de la destrucción desde la secretaría Electoral anticiparon que quieren investigar el aumento de votos nulos que hubo en esta elección a comparación de otros años. De acuerdo a los datos provisorios el 4,8% del padrón impugnó su voto, lo que lo ubica como la cuarta fuerza provincial con 86.605 adeptos.

“Nosotros advertimos esa situación y la idea es hacer un análisis en las mesas donde hubo mayor cantidad de votos nulos para entender esta situación. Al ser la primera vez que votamos con este sistema, lo que tenemos que analizar es si hubo un error en que el electorado no comprendió algo y cometió un error anulando la boleta, o si fue una manifestación del elector de anular el voto de forma deliberada”, explicó Gutiérrez.