Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Elecciones en Santa Fe: arranca el escrutinio definitivo con la atención puesta en los votos nulos

La Justicia Electoral abrirá las urnas donde se registraron más votos impugnados para determinar si se trató de un error involuntario o una decisión consciente. Según las autoridades, el objetivo es que el nuevo sistema electoral se perfeccione de cara a los próximos comicios

27 de octubre 2025 · 17:49hs
Elecciones en Santa Fe: arranca el escrutinio definitivo con la atención puesta en los votos nulos

El proceso electoral que comenzó el domingo tendrá su cierre definitivo a partir del martes a las 18 cuando comience el escrutinio definitivo. Se trata del recuento final de votos para ajustar los números oficiales que sacó cada una de las fuerzas en las elecciones. Pero además de eso, la Justicia Electoral analizará en Santa Fe el incremento de los votos nulos que hubo.

“El escrutinio comienza el martes a las 18 en la sede del edificio de la secretaría Electoral y entendemos que entre el jueves y el viernes tendríamos que tenerlo finalizado”, detalló Magdalena Gutiérrez, secretaria Electoral. Además aclaró que por el momento no hubo planteos de ningún espacio político pidiendo la nulidad o impugnación de alguna mesa en particular, por lo que el escrutinio debería ser ágil.

elecciones

Por seguridad

Una vez finalizado el recuento, desde la Justicia Electoral explicaron que tienen un plazo legal para destruir las boletas. “Es un material que se tiene que destruir por seguridad”, sostuvo Gutiérrez.

Pero antes de la destrucción desde la secretaría Electoral anticiparon que quieren investigar el aumento de votos nulos que hubo en esta elección a comparación de otros años. De acuerdo a los datos provisorios el 4,8% del padrón impugnó su voto, lo que lo ubica como la cuarta fuerza provincial con 86.605 adeptos.

“Nosotros advertimos esa situación y la idea es hacer un análisis en las mesas donde hubo mayor cantidad de votos nulos para entender esta situación. Al ser la primera vez que votamos con este sistema, lo que tenemos que analizar es si hubo un error en que el electorado no comprendió algo y cometió un error anulando la boleta, o si fue una manifestación del elector de anular el voto de forma deliberada”, explicó Gutiérrez.

Santa Fe votos
Noticias relacionadas
en santa fe, la libertad avanza saco mas votos que los que sumo milei en las generales presidenciales de 2023

En Santa Fe, La Libertad Avanza sacó más votos que los que sumó Milei en las generales presidenciales de 2023

como funciona el nuevo sistema de tobilleras electronicas que permitira seguir simultaneamente a agresores y victimas

Cómo funciona el nuevo sistema de tobilleras electrónicas que permitirá seguir simultáneamente a agresores y víctimas

santa fe, clave en las legislativas: concentra el 8% del electorado del pais

Santa Fe, clave en las legislativas: concentra el 8% del electorado del país

cardiopatias congenitas: el hospital alassia concreto las dos primeras intervenciones con el nuevo angiografo

Cardiopatías congénitas: el Hospital Alassia concretó las dos primeras intervenciones con el nuevo angiógrafo

Lo último

Boca se lo dio vuelta a Barracas Central y relegó a Unión al cuarto lugar de la zona A

Boca se lo dio vuelta a Barracas Central y relegó a Unión al cuarto lugar de la zona A

Aldosivi le pidió a la AFA evaluar la quita de puntos a Godoy Cruz

Aldosivi le pidió a la AFA evaluar la quita de puntos a Godoy Cruz

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban para ver el partido ante Racing

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban para ver el partido ante Racing

Último Momento
Boca se lo dio vuelta a Barracas Central y relegó a Unión al cuarto lugar de la zona A

Boca se lo dio vuelta a Barracas Central y relegó a Unión al cuarto lugar de la zona A

Aldosivi le pidió a la AFA evaluar la quita de puntos a Godoy Cruz

Aldosivi le pidió a la AFA evaluar la quita de puntos a Godoy Cruz

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban para ver el partido ante Racing

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban para ver el partido ante Racing

Elecciones en Santa Fe: arranca el escrutinio definitivo con la atención puesta en los votos nulos

Elecciones en Santa Fe: arranca el escrutinio definitivo con la atención puesta en los votos nulos

La pieza clave de Unión que jugará un partido al límite en Rosario ante Newells

La pieza clave de Unión que jugará un partido al "límite" en Rosario ante Newell's

Ovación
¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

¿Cobrará Colón? Conmebol le adelantaría dinero a Platense por su actuación en la Libertadores

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

Los delanteros de Unión y un contraste importante de un semestre a otro

Sangre de Campeones llega a Santo Tomé con una nueva charla informativa de Colón

Sangre de Campeones llega a Santo Tomé con una nueva charla informativa de Colón

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"