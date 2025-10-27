Uno Santa Fe | Colón | Colón

Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

La semana abrió con una fuerte y favorable reacción de la economía tras las elecciones legislativa, que beneficiarían a Colón. Los motivos.

Ovación

Por Ovación

27 de octubre 2025 · 11:32hs
Por qué beneficia a Colón la apertura de los mercados en alza

UNO Santa Fe | José Busiemi

La reciente apertura de los mercados y la fuerte reacción de la economía tras las elecciones legislativas podrían traer alivio para Colón, que busca un préstamo en dólares para saldar la deuda con Alberto Espínola y regularizar los pagos pendientes con su plantel.

Un contexto favorable para las apetencias de Colón

El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) provocó un fuerte impacto en los activos argentinos: los bonos subieron hasta un 18% y las acciones que cotizan en Wall Street registraron incrementos de hasta 46% en el arranque de la semana. El riesgo país, por su parte, descendió a 680 puntos, lo que mejora sensiblemente la percepción de inversores y entidades financieras.

LEER MÁS: Colón cumplió con julio y sigue con el plan para normalizar sueldos del plantel

En el mercado de divisas, el dólar oficial abrió este lunes a $1440, 115 pesos menos que el cierre del viernes, mientras que en bancos privados como Galicia, ICBC y BBVA se vende entre $1400 y $1425, lo que representa un marco más favorable para préstamos en dólares. El dólar blue, en tanto, cotiza a $1410, tras haberse mantenido en niveles superiores durante la semana anterior.

Para Colón, esta situación macroeconómica ofrece un contexto propicio para negociar financiamiento que permita cumplir con la deuda del paraguayo Espínola y, además, poner al día los salarios del plantel.

El alivio económico para Colón

La dirigencia rojinegra espera que, junto con los ingresos por las ventas de Alan Forneris a Racing y Leonel Picco a Platense, el club pueda cerrar un paquete financiero que alivie la tensión económica y evite sanciones de FIFA.

LEER MÁS: Colón respira: la FIFA no lo incluyó entre los clubes inhibidos

Fuentes cercanas a la dirigencia aseguran que la combinación de mercado favorable, baja del dólar y flujos de ingresos en dólares genera expectativas positivas. “Si se concreta este préstamo, no solo se pagará a Espínola, sino que también se podrá garantizar la tranquilidad del plantel para lo que resta de la temporada”, aseguran.

En medio de este escenario, Colón respira: la apertura de los mercados y la estabilidad relativa de la divisa se presentan como aliados clave para que el Sabalero pueda dejar de lado la presión financiera que condicionó su gestión durante los últimos meses.

Colón Alberto Espínola Dólar
Noticias relacionadas
caruso lombardi advirtio sobre la situacion de colon y cuestiono a la afa

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

que tecnicos tiene en la mira el vignattismo para colon

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

colon aun no logra cerrar el acuerdo con espinola y sigue en riesgo de inhibicion en fifa

Colón aún no logra cerrar el acuerdo con Espínola y sigue en riesgo de inhibición en FIFA

tension en colon: los jugadores evaluan enviar cartas documento por una importante deuda

Tensión en Colón: los jugadores evalúan enviar cartas documento por una importante deuda

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"