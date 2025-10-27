Sangre de Campeones llega a Santo Tomé con una nueva charla informativa de Colón

Uno Santa Fe | Colón | Colón

La agrupación Sangre de Campeones, que impulsa la candidatura de Ricardo Luciani a la presidencia de Colón, se presentará en el club Ministerio de Santo Tomé

27 de octubre 2025 · 16:31hs
@sangre_camp

La agrupación Sangre de Campeones, que impulsa la candidatura de Ricardo Luciani a la presidencia de Colón, continuará este martes con su recorrido por distintos puntos de la región para dialogar con socios e hinchas. La cita será, a partir de las 20.30, en las instalaciones del Club Ministerio de Santo Tomé.

Luciani, junto a parte de su equipo de trabajo, presentará allí los ejes principales de su proyecto para el futuro institucional y deportivo del Sabalero, además de repasar la actualidad del club y responder inquietudes de los asistentes.

La agrupación viene desarrollando este tipo de encuentros desde hace varias semanas, con el objetivo de acercar sus propuestas a la comunidad rojinegra y generar espacios de participación. La última parada fue en El Cadi de San José del Rincón, donde hubo una nutrida presencia de socios y ahora la gira se traslada al otro lado del Puente Carretero para seguir sumando voces y adhesiones.

De esta manera, Sangre de Campeones mantiene su estrategia de territorialidad y diálogo directo, camino a unas elecciones que se aproximan en un clima de mucha expectativa y debate interno en el mundo Colón.

image
Luciani dará una charla informativa de Colón en el club Ministerio.

