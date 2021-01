La ex de Redrado y su publicación para gastar a Luciana Salazar

"Él se separó de su ex novia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad. Yo jamás lo hubiese dicho porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona, que debe estar sufriendo”, afirmó.