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Guido Kaczka se alzó con el Martín Fierro de Oro 2026: todos los ganadores de una noche histórica

El conductor argentino se consagró este domingo como el gran ganador de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con el mayor premio

19 de mayo 2026 · 09:28hs
Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026

gentileza

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026

El conductor Guido Kaczka se adjudicó esta noche el Martín Fierro de Oro en la edición número 54 de los premios que todos los años entrega a la televisión abierta la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA).

La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Hilton y fue conducida por Santiago del Moro por segundo año consecutivo.

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La noche arrancó con el habitual discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura. Durante la gala, se otorgó un reconocimiento al canal América por haber cumplido 60 años de transmisión televisiva, mientras que posteriormente se hizo lo propio con el periodista Enrique Macaya Márquez por su trayectoria.

Luego llegó el momento de evocar a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026 con la canción "Recuérdame" (famosa por la película "Coco" de Disney) entonada por Angela Torres, en el ya esperado segmento conocido como "In Memorian".

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Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge "Capece" Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos "el Mini" Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro.

En representación del querido y recordado entrenador, los encargados de recibir el premio de APTRA fueron su hija, Natalia Russo, y su nieto, Pedro Fernández Russo.

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro 2026

  • MARTÍN FIERRO DE ORO: GUIDO KACZKA
  • Ficción: Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve).
  • Periodístico: Opinión pública (El Nueve).
  • Humorístico/Actualidad: Polémica en el bar (América).
  • Deportivo: ACTC (TV Pública)
  • Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe).
  • Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve).
  • Noticiero nocturno: Telefe Noticias (Telefe).
  • Interés General: LAM (América).
  • Musical: La Peña de Morfi (Telefe).
  • Magazine: Cortá por Lozano (Telefe).
  • Cultural Educativo: Tierras ( Telefe).
  • Entretenimientos: Buenas Noches Familia (El Trece).
  • Big Show: Otro Día Perdido (El Trece).
  • Reality: MasterChef Celebrity (Telefe).
  • Gastronomía: Ariel en su Salsa (Telefe).
  • Viajes/Turismo: Por el mundo ( Telefe).
  • Programa de Servicios: ADN Buena Salud (TV Pública) y Aire de Campo (TV Pública).
  • Jurados: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui - MasterChef Celebrity (Telefe).
  • Branded Content: Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)
  • Labor en Conducción Femenina: Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe).
  • Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka - Buenas Noches Familia (El Trece).
  • Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand - La Noche de Mirtha (El Trece).
  • Labor Periodística Masculina: Rolando Graña - América Noticias y GPS (América).
  • Cronista/Movilero: Alejandro Guatti- Intrusos (América)
  • Panelista Femenina: Analía Franchín-A la Barbarossa (Telefe)
  • Panelista Masculino: Luis Bremer - A la Tarde y Desayuno Americano (América).
  • Mejor Actor: Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiemp. (El Nueve)
  • Mejor Actriz: Gimena Accardi - La voz ausente (El Trece)
  • Revelación: Ian Lucas - MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Labor Humorística: Agústin Rada Aristarán - Otro día perdido (El Trece).
  • Autor/Guionista: Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo - La voz ausente (El Trece).
  • Director: Eduardo Pinto - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Director de No Ficción: Claudio Cuscuela - Otro Día Perdido (El Trece).
  • Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (ABI INBEV-La América)
  • Producción Integral: La Voz Argentina (Telefe).

Martín Fierro ganadores televisión 2026
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