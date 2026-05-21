La Fotogalería Roberto Guidotti inaugura tres muestras con entrada libre este viernes

Habrá fotografía, pintura y dibujo de artistas santafesinos en una propuesta cultural abierta al público. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 18.30 a 21.

La Fotogalería Roberto Guidotti de la ciudad de Santa Fe abrirá este viernes 22 de mayo una nueva propuesta artística con tres exposiciones simultáneas que reunirán fotografía, pintura y dibujo. La inauguración será desde las 20, con entrada libre y gratuita , en el espacio ubicado en San Lorenzo 2925.

La principal propuesta estará encabezada por el grupo Cuatro Creciente , integrado por Andrea Beca, Mell Guerrero F., Julia Rocha y Mar Salto, quienes presentarán la muestra fotográfica “Ciclos” . La exposición contará con la presentación de Raúl Cottone y propone un recorrido visual atravesado por los vínculos, las ausencias, las pérdidas y las transformaciones que deja el paso del tiempo.

“A través de cuerpos y territorios, se propone un recorrido donde lo propio se constituye en vínculo con otros, incluso en su ausencia”, expresaron desde la organización sobre la muestra, que invita a reflexionar sobre la memoria y las huellas que permanecen.

Pinturas y reflexión ambiental en “La Voz Hundida”

En el Espacio Artista Invitado Sala 1, el artista Aníbal Román presentará la muestra “La Voz Hundida”, con curaduría de José Bastías. La propuesta reúne pinturas atravesadas por una mirada crítica sobre el vínculo entre el ser humano y el río.

“El río no es paisaje: es pulso. Respira, arrastra, recuerda”, destaca el texto curatorial de la exposición. Las obras incorporan materiales como cartón y elementos plásticos para visibilizar el impacto ambiental y las marcas de la contaminación sobre los ecosistemas.

La muestra busca interpelar al espectador desde la sensibilidad y el compromiso ambiental, utilizando la pintura como lenguaje de denuncia y reflexión.

“Flora carnívora”, la propuesta de Maximiliano Maignien

Por otra parte, en la Sala 2 del Espacio Artista Invitado, Maximiliano Maignien exhibirá “Flora carnívora”, también con curaduría de José Bastías.

La muestra destaca la trayectoria multifacética del artista santafesino, reconocido por su trabajo como dibujante, gestor cultural, curador y escritor. El texto de presentación, escrito por Aníbal Román, subraya la sensibilidad y el universo expresivo de Maignien, atravesado por tensiones, contradicciones y búsquedas personales.

Brindis y horarios de visita

Tras la inauguración, se compartirá un brindis con los autores y el público presente. Desde la organización remarcaron la importancia de sostener estos espacios culturales abiertos a la comunidad.

La Fotogalería Roberto Guidotti permanecerá abierta de lunes a viernes, de 18.30 a 21. Para coordinar otros días y horarios, se podrá consultar vía WhatsApp al 342-5416282.