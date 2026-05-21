Fin de semana largo: Concordia despliega una variada agenda de actividades

Con termas, naturaleza, gastronomía regional, cultura y experiencias recreativas para todos, Concordia se posiciona como una opción ideal para disfrutar el fin de semana largo patrio del 25 de Mayo

El litoral argentino ofrece uno de los destinos más elegidos para quienes buscan una estadía diferente. Con termas, naturaleza, gastronomía regional, cultura y experiencias recreativas para todos, Concordia se posiciona como una opción ideal para disfrutar el fin de semana largo patrio del 25 de Mayo.

Además de su variada oferta turística, cuenta con una ubicación estratégica y excelente conectividad. A través del nuevo Aeropuerto Concordia , conecta con Aeroparque en apenas 45 minutos , con dos frecuencias semanales.

amanecer concordia Amanecer en COncordia gentileza

Experiencias, paseos y actividades para aprovechar el fin de semana

En el Castillo San Carlos, las visitas pueden realizarse todos los días de 9 a 19 horas, invitando a recorrer el histórico edificio y su entorno natural, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Durante el fin de semana largo, el predio contará además con una agenda especial de actividades para toda la familia. El sábado habrá una “Barrileteada Patria” a las 16hs, una propuesta recreativa pensada para disfrutar junto a los más chicos, mientras que a las 19hs se desarrollará una experiencia de Astroturismo para contemplar el cielo nocturno en un entorno natural único. Además, dentro del circuito de visitas guiadas se realizarán las propuestas “Arquitectura con Historia”, el sábado a las 11 hs y 15hs y el domingo a las 15 hs. Por su parte, la “Visita Literaria”, vinculada al paso de Antoine de Saint-Exupéry y el universo de El Principito, podrá disfrutarse el domingo y lunes, ambos días a las 11 hs .

El Naranjal de Pereda invita a descubrir el primer asentamiento previo a la fundación de la ciudad y sorprenderse con un legado histórico único, donde la naturaleza y la historia se unen en un mismo recorrido. El espacio podrá visitarse de sábado a domingo de 15hs a 18 hs, y el día lunes a las 17 hs.

El viernes 22, a las 19 hs, se realizará el “Circuito Arquitectónico con Linternas”, una experiencia especial para recorrer los edificios emblemáticos del casco céntrico, con salida desde el Centro de Información Turística. El sábado 23, desde las 18 hs, la Plaza 25 de Mayo será escenario de un encuentro de Tango y Milonga.

concordia termas Termas, sabores y naturaleza: Concordia se consolida como destino elegido este invierno gentileza

Aguas cálidas y espacios para el relax

Uno de los grandes atractivos para disfrutar durante el fin de semana largo son los tres complejos termales, ideales para combinar relax, bienestar y entretenimiento. Las Termas Concordia ofrece piscinas termales cubiertas y al aire libre, hidromasajes y sectores especialmente pensados para el bienestar. Por su parte, Termas del Ayuí suma un parque acuático y actividades recreativas para todas las edades, mientras que Termas Punta Viracho propone una experiencia más tranquila y natural, con vistas privilegiadas al lago Salto Grande.

Parque San Carlos y el encanto de El Principito

Uno de los paseos imperdibles en cualquier época del año es el Parque San Carlos, un espacio natural ideal para recorrer senderos, miradores y disfrutar. Dentro del predio se encuentra el histórico Castillo San Carlos, vinculado al paso de Antoine de Saint-Exupéry por la ciudad. Esa historia fortaleció el lazo cultural de Concordia con “El Principito”, convirtiendo al lugar en uno de los atractivos culturales más visitados. El espacio también incluye el histórico Naranjal de Pereda, un espacio con más de 300 años de historia que forma parte del patrimonio productivo y cultural local.

Concordia el princiìto.jpg Recorrido "El Principito" por Concordia gentileza

Naturaleza y turismo rural

Las propuestas de turismo rural también ganan protagonismo durante el invierno, con actividades como senderismo, avistaje de aves, cabalgatas, caminatas y días de campo en entornos naturales ideales para desconectarse. Incluso, la experiencia de vuelos de bautismo permiten contemplar la ciudad desde el aire y descubrir otra perspectiva.

Sabores regionales y enoturismo para compartir

La gastronomía concordiense es otro de los grandes llamadores. Los productos más representativos son: pescado de río, los cítricos, la miel, la nuez pecán y arándanos, forman parte de la identidad regional.

El crecimiento del enoturismo también posiciona a Concordia como un destino atractivo para los amantes del vino. Actualmente existen propuestas vinculadas a viñedos y bodegas, donde pueden recorrer los establecimientos, conocer los procesos de producción y participar de degustaciones rodeadas por paisajes naturales.Las experiencias permiten descubrir cepas producidas en la zona como Tannat, Merlot y Marselan, mientras se conoce el trabajo detrás de cada etiqueta.

concordia ruinas Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass gentileza

Patrimonio, museos y energía binacional

La Capital Nacional del Citrus integra la Ruta Argentina del Art Nouveau, una propuesta cultural que destaca el valor histórico y arquitectónico local. Se realizan visitas guiadas que permiten apreciar construcciones emblemáticas, fachadas ornamentales y espacios urbanos vinculados al Movimiento Moderno.

Entre los lugares destacados se encuentran el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Museo de Artes Visuales, Costa Ciencia, y el Museo y Centro Cultural Salto Grande.

Además, uno de los atractivos imperdibles es el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, donde las visitas guiadas diarias permiten conocer el funcionamiento y la importancia de una de las obras energéticas más emblemáticas de la región binacional entre Argentina y Uruguay.

La ciudad de Concordia se posiciona como un destino ideal para una escapada, con propuestas que integran cultura, historia y naturaleza en un mismo fin de semana. Para más información y novedades relacionadas con el fin de semana largo patrio, seguí las redes sociales de CompartiConcordia.