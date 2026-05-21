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Patricia Bullrich presentó su declaración jurada y se analiza como una jugada contra Manuel Adorni

Patricia Bullrich parece presionar al jefe de Gabinete. Ya le había reclamado la suya al funcionario hace más de dos semanas en una entrevista televisiva

21 de mayo 2026 · 09:27hs
Patricia Bullrich presentó su declaración jurada y se analiza como una jugada contra Manuel Adorni

Patricia Bullrich presentó su declaración jurada y se analiza como una jugada contra Manuel Adorni

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó este miércoles de forma anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Se adelantó más de dos meses al plazo legal del 31 de julio, en medio de la tormenta judicial y política que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

Patricia Bullrich se desmarcó del jefe de gabinete

La propia Bullrich le reclamó al funcionario hace más de dos semanas en una entrevista televisiva. Fue un tiro por elevación para que el jefe de ministros imite el gesto, transparente sus bienes de inmediato y frene el desgaste que el caso le genera al Ejecutivo.

Cuando Bullrich declaró contra Adorni, el presidente Javier Milei se apuró en señalar que la declaración del ex vocero presidencial iba a aparecer en el corto plazo. Sin embargo, eso no sucedió.

Incluso, el jefe de Gabinete avisó, un día posterior a los dichos del jefe de Estado y la legisladora, que la senadora "lo spoileó" y confirmó que iba a despejar dudas. Pero los tiempos se dilataron y la DDJJ nunca apareció. Su entorno no confirmó todavía cuándo aparecerá el documento.

Por estos días, enterados de la jugada, en La Libertad Avanza aparecieron sectores que se quejaron del movimiento de Bullrich.

Patricia Bullrich declaración jurada Oficina Anticorrupción Manuel Adorni
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