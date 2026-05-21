Comienza la venta de entradas para los hinchas de Unión que viajan a Rosario Este jueves al mediodía, comenzará la venta de entradas para los hinchas de Unión para el partido ante Independiente por Copa Argentina 21 de mayo 2026 · 09:18hs

Este jueves a las 12 arranca la venta de entradas para los hinchas de Unión.

El viernes a las 20, Unión jugará ante Independiente por los 16avos de la Copa Argentina. Dicho encuentro, se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa.

Arranca la venta de entradas para la Copa Argentina Y este jueves comienza la venta de entradas de manera presencial. La misma se llevará a cabo de 12 a 19 en las boleterías del club sobre calle Boulevard Pellegrini.

Por otra parte, el club informó que los hinchas podrán abonar las entradas, mediante efectivo, tarjeta de débito o con un código QR. Precios de las entradas Popular: $55.000 Popular menores (hasta 11 años): $45.000 Platea: $75.000