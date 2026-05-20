Fernando Moner, por UNO 106.3: "A Unión lo llevo en el corazón"

El exdefensor recordó el histórico triunfo de 1999 ante Independiente, habló de su amor por Unión, cuestionó a dirigentes y contó por qué se alejó del ambiente

Hay futbolistas que dejan recuerdos y hay otros que dejan frases. Fernando Moner pertenece claramente al segundo grupo. En la previa del duelo entre Unión e Independiente por la Copa Argentina en Rosario, el exlateral pasó por los micrófonos de UNO 106.3 y regaló una entrevista cargada de nostalgia, críticas, anécdotas y emociones.

La charla arrancó inevitablemente con aquel 22 de mayo de 1999, cuando Unión derrotó a Independiente con goles de Noriega y del propio Moner. Un recuerdo que vuelve a escena porque, casualmente, el Tatengue volverá a enfrentar al Rojo un 22 de mayo. “Me acuerdo que Darío Cabrol metió un centro fuerte y pude anticipar de cabeza. Creo que era Scoponi el arquero. La pelota entró al ángulo”, recordó entre risas. Pero rápidamente dejó en claro que aquel equipo tenía mucho más que buenas pelotas paradas: “Estábamos muy unidos. Cuando el vestuario y los dirigentes van para el mismo lado, todo es más fácil”.

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En ese repaso del pasado, Moner fue tajante al hablar de los entrenadores y dirigentes que marcaron su carrera. Reivindicó el trabajo de Mario Sanabria y Salvador Capitano en aquel Unión de fines de los 90 y apuntó directamente contra Juan José López. “El equipo lo armó Mario Sanabria. Jota Jota vino seis o siete partidos y se quiso llevar todos los laureles”, disparó. Y fue más allá: “Le dije a don Ángel Malvicino que tuviera cuidado, que le iba a traer 20 jugadores y gastar toda la plata”.

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Pero si hubo alguien que se ganó su respeto absoluto fue Ángel Malvicino. “El dirigente más honesto que tuve en toda mi carrera fue don Ángel”, aseguró, luego de recordar sus pasos por clubes como San Lorenzo, Huracán y hasta el Atlético de Madrid.

El pelado Moner, con pasado en Unión y alejado del ambiente

Alejado completamente del fútbol profesional, Moner contó que vive en Mercedes junto a su familia y trabaja en un emprendimiento inmobiliario. También reveló que rechazó ofertas para volver al ambiente como entrenador o dirigente porque terminó “agotado” del mundo del fútbol. “El fútbol me desgastó. Tenía discusiones en todos lados, con dirigentes, barras, representantes. Llegaba a mi casa a las dos o tres de la tarde después de entrenar”, confesó.

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Sin embargo, encontró otro lugar donde canalizar su pasión: los clubes de barrio. Desde hace más de 20 años trabaja como dirigente social en Mercedes y actualmente organiza un evento solidario para ayudar a un chico que sufrió un grave accidente durante un festejo del Día del Niño. “El deporte une, disciplina y forma. Cuando los que gobiernan entiendan eso, vamos a tener un país más justo”, reflexionó. Incluso contó que rechazará una invitación especial en Japón —donde será homenajeado por haber sido elegido el mejor lateral izquierdo de la liga en su momento— para priorizar el evento solidario en su ciudad.

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Sobre el presente de la Selección Argentina, también dejó una mirada crítica. “No la veo igual que hace cuatro años. Hay jugadores que no llegan de la misma manera”, sostuvo, aunque aclaró que espera equivocarse. Y sorprendió al marcar a Portugal como uno de los candidatos silenciosos para el próximo Mundial. Pero entre tantas historias y opiniones, hubo una frase que resumió el vínculo que todavía mantiene con el club rojiblanco: “A Unión lo llevo en el corazón”.

Repasá la nota de Fernando Moner hablando de Unión