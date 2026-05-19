Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Los policías del Comando Radioeléctrico descubrieron el hecho después de que la víctima apareció pidiendo auxilio en la calle

Un hombre de 38 años fue herido de bala en ambas piernas en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió pasadas las 19 en inmediaciones de calle Pedro Zenteno al 4300 y fue descubierto por policías del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona. No hubo detenidos.

Rodolfo Miguel Galván , de 38 años, apareció súbitamente en mitad de la calle pidiendo auxilio a gritos y con las manos batidas, lo que alertó a dos oficiales que circulaban en un patrullero. Antes de descender del móvil, los efectivos solicitaron refuerzos a la central de emergencias 911 y luego ingresaron al interior de una vivienda, donde encontraron al hombre herido con impactos de bala en sus piernas .

Traslado y estado de salud

Los operadores del 911 despacharon una ambulancia con médico, que asistió al herido en el lugar y lo trasladó al hospital José María Cullen. En el centro asistencial, especialistas de la Emergentología lo atendieron en el shockroom, área destinada a pacientes en estado crítico.

El diagnóstico determinó que Galván presentaba un impacto de bala con fractura expuesta de fémur en la pierna derecha y otro impacto sin orificio de salida en el tobillo izquierdo. Recibió curaciones y quedó internado en observación, sin riesgo de vida.

La investigación

Los policías del Comando Radioeléctrico iniciaron las primeras diligencias en la escena, buscando testigos del ataque entre los vecinos del barrio y relevando la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó un informe médico sobre el estado de salud de Galván, la identificación de testigos del suceso, el relevamiento de cámaras de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tarea que quedó a cargo de los agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La naturaleza del ataque y la identidad de los involucrados permanecen bajo investigación. Al cierre de esta nota, no se registraron detenidos por el hecho.