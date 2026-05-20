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Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

La ilusión de Colón es cada vez más grande y hubo que rediseñar controles y logística para mejorar los ingresos en la tribuna sur ante Mitre

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 17:55hs
Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón marcha puntero y se espera un marco multitudinario el domingo cuando reciba, a las 18, a Mitre por la fecha 15 de la zona A de la Primera Nacional. Lo hará con los resultados puestos, por lo que puede ser un impulso positivo o un mecanimo de presión, ya que podría arrancar el cotejo sin la punta.

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La expectativa que generó este presente obligó al club y a los organismos de seguridad a mover piezas para evitar escenas repetidas de fechas anteriores: filas eternas, ingresos colapsados y embudos humanos en la popular sur del Brigadier López. Por eso estará disponible la puerta 7, que no se venía usando.

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Colón busca evitar la demora en los ingresos

Una entrada histórica del Cementerio de los Elefantes volverá a abrirse después de mucho tiempo con una misión: descomprimir la marea que desembarca detrás del Fonavi. La idea es repartir el flujo de gente entre los accesos 6 y 7 y terminar con los clásicos cuellos de botella en la zona de la cancha auxiliar.

hinchas colón
Colón superó los 25.500 socios.

Colón superó los 25.500 socios.

Pero el dato que realmente explica la magnitud del momento está en otro lado. Colón alcanzó los 25.500 socios y ya agotó toda la capacidad disponible para no socios en las cabeceras populares. El club, además, avanzará con una medida inédita para reforzar controles y agilizar ingresos. Los no socios dejarán atrás el código QR y entrarán únicamente presentando el DNI físico, que será leído directamente en los molinetes.

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No es un detalle menor. El sistema permitirá identificar exactamente quién entra al estadio y desde la institución consideran que el método es más rápido, seguro y efectivo. La prueba piloto ya se había utilizado con entradas protocolares y el resultado dejó conformes a todos.

Colón Mitre Brigadier López
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