Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

La ilusión de Colón es cada vez más grande y hubo que rediseñar controles y logística para mejorar los ingresos en la tribuna sur ante Mitre

Colón marcha puntero y se espera un marco multitudinario el domingo cuando reciba, a las 18, a Mitre por la fecha 15 de la zona A de la Primera Nacional . Lo hará con los resultados puestos, por lo que puede ser un impulso positivo o un mecanimo de presión, ya que podría arrancar el cotejo sin la punta.

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La expectativa que generó este presente obligó al club y a los organismos de seguridad a mover piezas para evitar escenas repetidas de fechas anteriores: filas eternas, ingresos colapsados y embudos humanos en la popular sur del Brigadier López. Por eso estará disponible la puerta 7, que no se venía usando.

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Colón busca evitar la demora en los ingresos

Una entrada histórica del Cementerio de los Elefantes volverá a abrirse después de mucho tiempo con una misión: descomprimir la marea que desembarca detrás del Fonavi. La idea es repartir el flujo de gente entre los accesos 6 y 7 y terminar con los clásicos cuellos de botella en la zona de la cancha auxiliar.

hinchas colón Colón superó los 25.500 socios. UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero el dato que realmente explica la magnitud del momento está en otro lado. Colón alcanzó los 25.500 socios y ya agotó toda la capacidad disponible para no socios en las cabeceras populares. El club, además, avanzará con una medida inédita para reforzar controles y agilizar ingresos. Los no socios dejarán atrás el código QR y entrarán únicamente presentando el DNI físico, que será leído directamente en los molinetes.

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No es un detalle menor. El sistema permitirá identificar exactamente quién entra al estadio y desde la institución consideran que el método es más rápido, seguro y efectivo. La prueba piloto ya se había utilizado con entradas protocolares y el resultado dejó conformes a todos.