Tema crucial en Unión: Spahn explotó contra Racing y apuntó a Milito por el caso Nardoni

El presidente de Unión expresó todo su malestar por el dinero que el club todavía reclama por la venta de Juan Nardoni. Además, reveló un fuerte cruce con Diego Milito en AFA.

Luis Spahn dejó declaraciones muy fuertes sobre el conflicto económico que Unión mantiene con Racing por la transferencia de Juan Nardoni, hoy vinculado a una millonaria operación con Gremio de Porto Alegre.

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El presidente rojiblanco habló en El Sonido del Deporte de DSports Radio FM 103.1 y no ocultó su enojo con la Academia, al considerar que al Tate no se le está pagando el dinero que le corresponde.

“Nos sentimos tristes con la situación, los clubes están teniendo una crisis económica. Estamos muy dolidos con Racing”, disparó.

El reclamo económico de Unión a Racing

Spahn explicó que Unión posee un porcentaje importante sobre futuras ventas y que el club santafesino entiende que la cifra que pretende liquidar Racing no coincide con lo acordado.

“Tenemos que cobrar un dinero y no lo estamos cobrando, es penoso. Tenemos el 30% de todo. Racing informó que son ocho millones y nos quieren liquidar seis”, afirmó.

La situación generó un profundo malestar en la dirigencia tatengue, que considera que todavía falta dinero por percibir en una operación clave para las golpeadas finanzas del club.

El enojo con Milito

Además, Spahn reveló un episodio ocurrido en una reunión de AFA que tuvo como protagonista a Diego Milito, presidente de Racing.

“Milito se ofendió porque me acerqué a saludar a un dirigente de Racing en una reunión de AFA y le manifesté que estamos atravesando una crisis económica”, contó.

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Y fue tajante respecto a la postura que tomará Unión: “Tenemos que encontrar ese dinero que no estamos viendo, no vamos a renunciar a los bonos. Todo es parte de la venta de Nardoni, nos corresponde”.

Unión no quiere ceder

Más allá de las diferencias y del conflicto abierto con Racing, en Unión aseguran que seguirán adelante con el reclamo hasta cobrar lo que consideran justo.

En un contexto económico delicado para la mayoría de los clubes argentinos, el dinero de la transferencia de Nardoni aparece como un recurso clave para sostener la estructura deportiva e institucional del Tate.