Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Entre la pelea por la punta y el clima que rodea al duelo con Mitre, en Colón apareció una noticia esperada: día y hora del pendiente de la fecha 4 ante Chaco For Ever

Entre la pelea por la punta y el clima que rodea al duelo con Mitre de Santiago del Estero, en Colón apareció una noticia que el cuerpo técnico venía esperando casi en silencio: la AFA finalmente acomodó una de las piezas que faltaban en el calendario.

• LEER MÁS: Las medidas que tomó Colón junto a la Seguridad para mejorar los ingresos al estadio

Colón, con día y hora para visitar a Chaco For Ever

El partido suspendido ante Chaco For Ever de la fecha 4 de la Primera Nacional, ya tiene casillero definitivo. Se disputará el sábado 20 de junio, desde las 16, en Resistencia.

• LEER MÁS: Caro, tras la firma de Lago: "Nunca pensó irse libre de Colón"

No es un detalle menor para el equipo de Ezequiel Medrán. En una categoría donde las fechas se amontonan y cada punto modifica la tabla, empezar a ordenar el fixture era una necesidad. Sobre todo para un Colón que carga con la presión de sostenerse arriba. Pero la confirmación abrió además otro foco de atención: la posible presencia de hinchas sabaleros.

• LEER MÁS: Colón aparece entre los equipos con mayor promedio de edad de la Primera Nacional

En su momento, la dirigencia de Chaco For Ever tenía la intención de habilitar público visitante para ese compromiso, pero por el paro quedó trunco y ahora no se tienen precisiones si se reflotará. Mucho más teniendo en cuenta el contexto: el encuentro se jugará en pleno Día de la Bandera y podría transformarse en una movilización masiva hacia Resistencia.

• LEER MÁS: Alonso y el alivio de Colón por Lago: "No me dejaba dormir pensar lo que podía pasar"

Por ahora, la prioridad sigue estando en el domingo y en el choque frente a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López. Pero mientras el hincha piensa en defender la punta, puertas adentro ya empezaron a mirar más adelante.