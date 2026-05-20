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Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Entre la pelea por la punta y el clima que rodea al duelo con Mitre, en Colón apareció una noticia esperada: día y hora del pendiente de la fecha 4 ante Chaco For Ever

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 18:58hs
Colón ya sabe cuándo disputará el pendiente de la fecha 4 contra Chaco For Ever

Entre la pelea por la punta y el clima que rodea al duelo con Mitre de Santiago del Estero, en Colón apareció una noticia que el cuerpo técnico venía esperando casi en silencio: la AFA finalmente acomodó una de las piezas que faltaban en el calendario.

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Colón, con día y hora para visitar a Chaco For Ever

El partido suspendido ante Chaco For Ever de la fecha 4 de la Primera Nacional, ya tiene casillero definitivo. Se disputará el sábado 20 de junio, desde las 16, en Resistencia.

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No es un detalle menor para el equipo de Ezequiel Medrán. En una categoría donde las fechas se amontonan y cada punto modifica la tabla, empezar a ordenar el fixture era una necesidad. Sobre todo para un Colón que carga con la presión de sostenerse arriba. Pero la confirmación abrió además otro foco de atención: la posible presencia de hinchas sabaleros.

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En su momento, la dirigencia de Chaco For Ever tenía la intención de habilitar público visitante para ese compromiso, pero por el paro quedó trunco y ahora no se tienen precisiones si se reflotará. Mucho más teniendo en cuenta el contexto: el encuentro se jugará en pleno Día de la Bandera y podría transformarse en una movilización masiva hacia Resistencia.

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Por ahora, la prioridad sigue estando en el domingo y en el choque frente a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López. Pero mientras el hincha piensa en defender la punta, puertas adentro ya empezaron a mirar más adelante.

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