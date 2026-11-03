Usurpación frustrada en la Villa Suramericana: imputaron a una mujer por agredir a una policía y analizan pedir prisión preventiva

Se llevó a cabo la audiencia judicial tras los incidentes del viernes pasado en el barrio La Esmeralda Este. La sospechosa (A.F.) fue acusada de atentado y resistencia a la autoridad por lesionar a una agente durante el operativo. El fiscal confirmó que por el momento no se configuró la tentativa de usurpación y evalúa un juicio abreviado.

Villa Suramericana: imputaron a una mujer por agredir a una policía y el fiscal analiza pedir prisión preventiva.

La investigación penal preparatoria por los graves incidentes registrados el pasado viernes por la noche en torno al complejo habitacional de la Villa Suramericana, ubicado en el barrio La Esmeralda Este, tuvo un avance formal este lunes con la realización de la audiencia imputativa.

El fiscal a cargo de la causa, Esteban Morales, confirmó que la única persona formalmente detenida e identificada como A.F. fue imputada por los delitos de atentado calificado contra la autoridad y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la mujer agredió físicamente a una empleada policial durante el procedimiento de contención, provocándole lesiones, además de oponer resistencia activa a su traslado.

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"Hubo un movimiento aparentemente con el objetivo de ingresar al predio, pero la toma no se logró concretar gracias al despliegue preventivo. Hasta el momento, a la única detenida se le atribuyen los ataques directos al personal policial durante los disturbios", sostuvo Esteban Morales, fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Precisiones sobre la calificación legal y los detenidos

Uno de los puntos aclarados por el fiscal Morales durante su contacto con los medios estuvo vinculado a la tipificación del suceso y al número de aprehendidos:

Tentativa de usurpación desestimada (por ahora): el funcionario judicial explicó que la figura de usurpación no fue imputada debido a que el ingreso masivo al complejo habitacional no llegó a materializarse, quedando la acción en una tentativa frustrada por el vallado policial.

Sobre los detenidos: a diferencia de los reportes preliminares de las fuerzas de seguridad que hablaban de ocho personas demoradas, el fiscal aclaró que la única comunicación oficial recibida a través del sistema 0800 y de actuaciones de comisaría fue la aprehensión de A.F., quien quedó a disposición del MPA.

Antecedentes penales, cautelar y posible juicio abreviado

Durante la audiencia, se ventiló el prontuario de la imputada, quien optó por no declarar ante la Justicia. Se constató que A.F. registra una condena anterior de dos años de ejecución condicional, dictada entre los años 2023 y 2024 por los delitos de amenazas calificadas y lesiones leves.

Ante este escenario procesal, el fiscal adelantó los próximos pasos:

Audiencia cautelar: solicitó que la audiencia para definir si la mujer transita el proceso en libertad o bajo prisión preventiva se lleve a cabo este jueves.

Juicio abreviado: confirmó que existen conversaciones preliminares con la defensa para un eventual juicio abreviado. En caso de recaer una condena por los nuevos hechos, la pena resultante sería de cumplimiento efectivo y superaría los dos años y medio de reclusión, comprensiva de la condena condicional anterior y la declaración de reincidencia.

Líneas de investigación pendientes: daños y presuntas vinculaciones

En relación con los disturbios —orquestados mediante convocatorias anónimas y audios virales de WhatsApp en inmediaciones de bulevar French y calles Las Heras, Belgrano y República de Siria, donde la policía debió emplear agentes químicos y postas de estruendo—, la fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de indagar.

El MPA investiga los daños materiales sufridos por un patrullero de la fuerza y la posible identificación de otros partícipes en la gresca. En cuanto a las versiones sobre una presunta instigación o vinculación de agrupaciones políticas detrás de la movilización, Morales indicó que por el momento no existen elementos probatorios formales en el legajo que acrediten esa hipótesis, aunque no se descartará ninguna línea si surgen nuevos indicios.