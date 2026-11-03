Victorias de Santa Fe RC Azul y Atlético Franck en el Torneo Oficial de hockey

Por el ascenso, Santa Fe RC goleó a Quillá 12 a 0, y Atlético Franck doblegó a Unión. Por la Zona Campeonato, las Tiburonas derrotaron a las Tricolores por la mínima diferencia.

Santa Fe Rugby superó a El Quillá Blanco en el Sergio Antoniazzi por el certamen de ascenso.

Como consecuencia de la disputa de los campeonatos regionales de clubes que tuvo participación de alineaciones santafesinas presentes en Sub 19 y Sub 14, se disputaron algunos muy pocos cotejos por el Torneo Oficial de damas en primera división que cuenta con la organización de la ASH. Por la Zona Campeonato, El Quillá derrotó a Santa Fe RC por la mínima diferencia, mientras que en el ascenso se registró la victoria de Atlético Franck sobre Unión, y la goleada de Santa Fe Rugby Azul sobre El Quillá Blanco por 12 a 0.

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Jornada de pendiente en el Oficial femenino

Por la quinta fecha de la Zona Campeonato, El Quillá consiguió un triunfo de enorme valor al derrotar 1-0 a Santa Fe RC y meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos. Las Tiburonas capitalizaron el resultado para acercarse a la cima y quedaron a apenas un punto de Banco y CRAI, que comparten el liderazgo. El conjunto del Parque Belgrano insistió hasta encontrar la llave para destrabar el marcador.

Cuando el empate parecía encaminarse, Jazmín Neville apareció sobre el epílogo para marcar la diferencia con una arrastrada cruzada que se clavó en el ángulo más lejano del arco de Lola Giuaque. Un gol decisivo que terminó de premiar la búsqueda ofensiva de El Quillá y le permitió sumar tres puntos fundamentales en sus aspiraciones.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Banco Provincial y CRAI 27; El Quillá 26, Santa Fe Rugby y La Salle Jobson 13; Universitario 11, El Quillá Amarillo 10, y Colón de San Justo 0. El sábado 7 por la duodécima fecha se medirán Colón de San Justo con La Salle Jobson, El Quillá con Santa Fe Rugby, Banco Provincial con CRAI y El Quillá Amarillo con Universitario.

Las Tricolores tuvieron un gran desempeño, previo al gran desafío del próximo sábado ante Alma Juniors.

En el ascenso, en el adelanto de la decimosexta fecha, SFRC Azul construyó una goleada categórica al imponerse 12-0 sobre El Quillá Blanco. El Tricolor tuvo a Micaela Rosatti como principal figura ofensiva, con cuatro tantos en su cuenta personal. El próximo sábado, las Tricolores afrontarán un desafío de máxima exigencia cuando reciba a Alma Juniors, líder e invicto del segundo estamento. Un compromiso que pondrá a prueba su potencial y que asoma como uno de los cruces destacados de la jornada en la ASH.

En el departamento Las Colonias, Atlético Franck derrotó 3-1 a Unión. El conjunto local fue encontrando su mejor versión con el correr de los minutos y abrió el marcador al cierre del primer cuarto, mediante una bocha vertical que desvió Morena Pozzo. Sin embargo, tras una buena jugada colectiva, la formación “rojiblanca” alcanzó la igualdad con un desborde y centro que Valentina Enriori conectó por el segundo palo.

El elenco de Lucas Brega volvió a inclinar el partido a su favor en el tercer parcial, con dos goles de Abril Rosatti. El 2-1 llegó a partir de una contra en la que enlazaron varios pases para dejar a la delantera de cara al arco. Rosatti eludió a su marca y definió cruzado. El tercero nació de una recuperación sobre la salida rival que dejó nuevamente mano a mano a la atacante, quien repitió la fórmula para sellar el resultado definitivo.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Alma Juniors de Esperanza 34, Argentino de San Carlos 31, CRAR de Rafaela y CRAI Blanco 22, Santa Fe Rugby B 20, Colón de Santa Fe 19, Atlético Franck 17, Unión 7, Santa Fe Rugby C 4, El Quillá Blanco 0.

Por la fecha 5 del segundo estamento, Atlético Franck doblegó a Unión en el departamento Las Colonias.

Síntesis: El Quillá Blanco 0- Santa Fe RC Azul 12

El Quillá Blanco: Natalia Fontanini, Gianella González, Valentina Buralli, Ingrid Espósito, Guillermina Pagare, Delfina Castillo, Paloma Bruffa, Emilia Ferreyra, Laura Grau, Agustina Von der Thusen, Paulina Olivera, Sara Persoglia, Aye Rapela, Amateris Sol, Aitana Iglesias, Emma Grassino, Milagros Serra y Victoria Oxman. Entrenador: Conrado Monzón.

Santa Fe Rugby: Lara Scalenghe, Manuela Ríos, Milagros Ramallo, Delfina Codoni, Francesca Calderón, Victoria Báez, Luz Meinardy, Micaela Rossatti, Emma Favre, Delfina Stratta, Victoria Corgniali, Catalina Quiñones, Emilia Valdez, Sofía Puccini, Valentina Pereyra, Calara Cerra, Rosario Ellena, Josefina Passadore y Josefina Artoni. Entrenador: Enzo Sánchez.

Goles: Delfina Stratta, Micaela Rosatti x4, Victoria Báez, Victoria Corgniali, Josefina Passadore, Clara Cerra, Milagros Ramallo, Manuela Ríos y Emma Favre

Tarjeta verde: Delfina Stratta (SFRC)

Tarjeta amarilla: Emma Favre (SFRC)

Cancha: estadio Sergio Antoniazzi

Árbitros: Beatríz Acuña y Fabricio Aragón.