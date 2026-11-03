La muerte de Jesús de Miguel sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol. El delantero de Tenerife falleció después de sufrir un grave impacto durante un partido ante Andorra y las muestras de tristeza se multiplicaron en las últimas horas. Entre ellas se destacaron las despedidas de Lionel Messi y Nicolás Paz, quienes utilizaron sus redes sociales para acompañar a los familiares y amigos del futbolista español.
Messi y Nico Paz se sumaron al dolor por la muerte de Jesús de Miguel: los mensajes que conmovieron al fútbol
Lionel Messi y Nicolás Paz expresaron sus condolencias en redes sociales tras el fallecimiento del delantero de Tenerife, de 30 años.
Por Ovación
Los mensajes de Messi y Nico Paz tras la tragedia
El capitán de la Selección argentina compartió un mensaje breve, pero cargado de sentimiento, para expresar su acompañamiento a los seres queridos del atacante fallecido.
“No hay palabras... Mis condolencias y muchas fuerzas para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, publicó Messi en sus redes sociales.
También se manifestó Nicolás Paz, futbolista de la Selección argentina, quien tiene un vínculo especial con Tenerife: comenzó su recorrido futbolístico en las divisiones formativas del club y mantiene su simpatía por la institución española.
“¡No me la puedo creer! Muchas fuerzas a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz”, escribió el mediocampista, conmovido por la noticia.
Las publicaciones de ambos se sumaron a las numerosas expresiones de pesar que aparecieron después del fallecimiento de De Miguel, en una tragedia que sacudió al fútbol español.
La carrera de Jesús de Miguel y su paso por Tenerife
Nacido en Madrid y con 30 años, De Miguel construyó una trayectoria extensa en las categorías de ascenso del fútbol español. Se formó en el CDE Lugo Fuenlabrada y posteriormente pasó a Leganés, donde continuó su desarrollo durante la temporada 2015/16.
Más adelante vistió las camisetas de Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas CF. En Internacional convirtió nueve goles en más de 30 presentaciones y fue parte del equipo que consiguió el ascenso a Segunda B.
En 2023 llegó a Castellón, donde disputó 88 encuentros durante dos temporadas y participó de una campaña que terminó con el salto de categoría. Su rendimiento le permitió dar otro paso en su carrera y despertar el interés de Tenerife.
En julio de 2025, el club canario desembolsó 100.000 euros para incorporarlo y fortalecer su ataque, con la ilusión de pelear por un lugar en la máxima categoría. Sin embargo, su recorrido en la institución quedó marcado por un desenlace dramático: un choque con el arquero de Andorra durante un partido derivó en su internación y, pese a la asistencia médica, falleció horas después.
La despedida de Messi y Nico Paz reflejó el alcance de una pérdida que trascendió las fronteras del fútbol español y volvió a unir a figuras de distintas partes del mundo en un mismo sentimiento de dolor.