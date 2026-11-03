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Messi y Nico Paz se sumaron al dolor por la muerte de Jesús de Miguel: los mensajes que conmovieron al fútbol

Lionel Messi y Nicolás Paz expresaron sus condolencias en redes sociales tras el fallecimiento del delantero de Tenerife, de 30 años.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 10:47hs
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Messi y Nico Paz se sumaron al dolor por la muerte de Jesús de Miguel: los mensajes que conmovieron al fútbol

La muerte de Jesús de Miguel sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol. El delantero de Tenerife falleció después de sufrir un grave impacto durante un partido ante Andorra y las muestras de tristeza se multiplicaron en las últimas horas. Entre ellas se destacaron las despedidas de Lionel Messi y Nicolás Paz, quienes utilizaron sus redes sociales para acompañar a los familiares y amigos del futbolista español.

LEER MÁS: Tras la muerte de Jesús de Miguel, la decisión que tomó el arquero de Andorra

Los mensajes de Messi y Nico Paz tras la tragedia

El capitán de la Selección argentina compartió un mensaje breve, pero cargado de sentimiento, para expresar su acompañamiento a los seres queridos del atacante fallecido.

“No hay palabras... Mis condolencias y muchas fuerzas para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, publicó Messi en sus redes sociales.

También se manifestó Nicolás Paz, futbolista de la Selección argentina, quien tiene un vínculo especial con Tenerife: comenzó su recorrido futbolístico en las divisiones formativas del club y mantiene su simpatía por la institución española.

“¡No me la puedo creer! Muchas fuerzas a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz”, escribió el mediocampista, conmovido por la noticia.

Las publicaciones de ambos se sumaron a las numerosas expresiones de pesar que aparecieron después del fallecimiento de De Miguel, en una tragedia que sacudió al fútbol español.

La carrera de Jesús de Miguel y su paso por Tenerife

Nacido en Madrid y con 30 años, De Miguel construyó una trayectoria extensa en las categorías de ascenso del fútbol español. Se formó en el CDE Lugo Fuenlabrada y posteriormente pasó a Leganés, donde continuó su desarrollo durante la temporada 2015/16.

Más adelante vistió las camisetas de Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas CF. En Internacional convirtió nueve goles en más de 30 presentaciones y fue parte del equipo que consiguió el ascenso a Segunda B.

En 2023 llegó a Castellón, donde disputó 88 encuentros durante dos temporadas y participó de una campaña que terminó con el salto de categoría. Su rendimiento le permitió dar otro paso en su carrera y despertar el interés de Tenerife.

En julio de 2025, el club canario desembolsó 100.000 euros para incorporarlo y fortalecer su ataque, con la ilusión de pelear por un lugar en la máxima categoría. Sin embargo, su recorrido en la institución quedó marcado por un desenlace dramático: un choque con el arquero de Andorra durante un partido derivó en su internación y, pese a la asistencia médica, falleció horas después.

La despedida de Messi y Nico Paz reflejó el alcance de una pérdida que trascendió las fronteras del fútbol español y volvió a unir a figuras de distintas partes del mundo en un mismo sentimiento de dolor.

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