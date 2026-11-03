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Cuenta regresiva para las semifinales del Regional del Litoral

En el estadio Capibaras, en el hipódromo de Rosario, se cruzarán Santa Fe Rugby con Duendes, y Estudiantes de Paraná con Jockey, en una definición que comienza a palpitarse.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2026 · 09:50hs
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 El árbitro rosarino Carlos Poggi será el encargado de controlar el cruce entre Duendes con Santa Fe Rugby.

 El árbitro rosarino Carlos Poggi será el encargado de controlar el cruce entre Duendes con Santa Fe Rugby.

El próximo sábado 7 de noviembre se disputará la primera jornada definitoria en el principal estamento del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. Las semifinales del XXVI° interuniones litoraleño tendrá a un elenco santafesino, uno entrerriano y dos rosarinos como protagonistas de una instancia que ya comenzó a vivirse y palpitarse, en el que nadie tiene asegurado nada. Todo se llevará a cabo en el estadio Capibaras, en el Hipódromo ubicado en el parque de la Indepdencia de Rosario.

LEER MÁS: Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

El Hipódromo será la sede de la definición del TRL

El próximo sábado 7 de noviembre se vivirá la primera jornada definitoria del XXVI Regional del Litoral, certamen donde está en juego la copa Banco Macro con un rugby de alto nivel, donde Duendes, Jockey Club Rosario, Estudiantes y Santa Fe Rugby, los cuatro mejores equipos de la región, que irán en busca de la corona.

Tanto los encuentros por las semifinales como los de la final y tercer puesto del próximo 14, se disputarán íntegramente en territorio neutral, en el Estadio Capibaras, la cancha ubicada en el Ovalo del Hipódromo Independencia. Para ambas jornadas, organizadas, una vez más, por la empresa Santa Fe Producciones, las entradas ya se encuentran a la venta en los clubes finalistas, en las uniones del TRL y en Ticketway.com.ar. El abono tiene un costo de $38.000 + costo servicio y cada fecha $ 23.000 + costo de servicio.

En primer término, a las 15.30, Jockey Club de Rosario se medirá con Estudiantes de Paraná, y si bien no fue confirmado oficialmente, es casi un hecho que el santafesino Facundo Gorla será el encargado de controlar las acciones entre los de Fisherton y los entrerrianos. Sin dudas que es todo un reconocimiento para el árbitro de la Unión Santafesina ser elegido para arbitrar este importante cruce de semifinales.

En los antecedentes inmediatos entre ambos equipos, los registrados en la fase clasificatoria, el conjunto albinegro se impuso en los dos enfrentamientos que jugaron: en el parque Urquiza Paranaense por la 7ª fecha, por 22-17 (4-1), y en las Cuatro Hectáreas, en la 16ª fecha por 34-29 (5-2).

Posteriormente, a las 17.45, Santa Fe Rugby Club se cruzará con el siempre duro y complicado Duendes de Rosario, y sería bajo el referato del rosarino Carlos Poggi. El conjunto verdulero buscará jugar su decimoséptima final del torneo litoraleño, pero para ello deberá superar a Santa Fe Rugby, que este año tiene el historial a su favor.

En la presente temporada el tricolor ganó tanto en el partido de ida como en la revancha. En la 4ª fecha, se impuso en Las Delicias 28-17 (0-4) y en la capital provincial, en el marco de la 13ª fecha, por un ajustado 34-33 (5-2). Recordemos que la escuadra de Sauce Viejo cumplirá en diciembre próximo 40 años de vida, y que ya fue campeón del TRL en 2008, cuando en la autopista, consiguió vencer a su clásico rival, CRAI, fue por 21 a 13, en una inolvidable y determinante actuación de Pedro Benet (h).

-Torneo del Litoral - Semifinales:

-Sábado 7 de noviembre en el Hipódromo de Rosario

15.30, Jockey Club de Rosario con Estudiantes de Paraná

17.45, Duendes con Santa Fe Rugby

-Semifinales Plantel superior:

Reserva: CRAI vs. Duendes

Pre-reserva A: Gimnasia y Esgrima vs. CRAI

Pre-reserva B: CRAI vs. Estudiantes de Paraná

-Segunda División

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Regional del Litoral Santa Fe Rugby Estudiantes hipódromo Rosario
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