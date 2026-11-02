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Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"

La multipremiada obra se presentará en noviembre en el Teatro Municipal 1.º de Mayo de la ciudad de Santa Fe

2 de noviembre 2026 · 11:28hs
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Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"
Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

El próximo sábado 7 de noviembre a las 21 se estrenará en el Teatro Municipal 1.º de Mayo de la ciudad de Santa Fe (San Martín 2020) “Las Mujeres de Lorca” la multipremiada obra musical escrita por Marisé Monteiro, protagonizada por Ana María Cores.

La pieza está basada en la vida y obra de Federico García Lorca, con dirección general, puesta en escena y música original de Nacho Medina y producción general de Chino Carreras y producción de gira de JB producciones.

Todas las mujeres de Federico García Lorca

La obra cuenta la historia de Rosario, una mujer atrapada en un mundo rural regido por una sociedad machista y por el miedo al qué dirán. Ella, a espera de un amor imposible, se ha resignado con total entereza a una soltería irremediable que la ha condenado a una vida solitaria, cuyo único sentido es cuidar con recelo la Huerta de San Vicente, propiedad de la familia Lorca, que permanece en el exilio.

La acción se ubica en noviembre de 1975. Son tiempos de cambio, la muerte de Francisco Franco ha dado fin a un largo período que mantuvo a España dividida en dos bandos irreconciliables. La esperanza ha vencido al miedo. En todas partes se habla de libertad, de consenso y una fiebre erótica “destapa” las fantasías de un pueblo que empieza a descubrir el sexo sin tabú.

En medio de tanta efervescencia, una tarde cualquiera, en un lejano paraje de Granada, irrumpe, en la monótona rutina de la protagonista, un interlocutor imaginario que la traslada al tiempo que compartió con Federico, ya sea, poniéndole voz a los personajes de su teatro, o rememorando los momentos claves de la vida de del poeta y la manera que se percibe frente al mundo.

La pieza tiene momentos festivos, marcados por el humor, y otros en las que el drama irrumpe con toda su fuerza intercalando la palabra textual, con sus más famosos poemas convertidos en canciones, que son tomados como una continuación natural del relato.

De esta forma, la protagonista, evoca anécdotas y vivencias, entrando y saliendo de las historias de estas mujeres que él inmortalizó, para finalmente revelarle al espectador que ella es, en definitiva, todas las mujeres del teatro lorquiano: Apasionada, como Mariana Pineda. Rebelde, como La Zapatera prodigiosa. Vacía, como Yerma. Con la esperanza muerta, como Doña Rosita la soltera. De luto como Bernarda Alba y sin consuelo, como la madre de Bodas de sangre.

Un lujo para admirar en Santa Fe

Completan el elenco Carmen Mesa (Cantaora y Bailaora), Giuliana Sosa (Piano), Paula Carrizo (Guitarra) y Lucía Cuesta (Violín) y Nahuel Cuadrelli (Voz en off).

El diseño de escenografía y vestuario es de Azul Borenstein, la coreografía de Eva Iglesias, la dirección musical, arreglos y arreglos corales de Giuliana Sosa, el diseño de iluminación de Agnese Lozupone, el diseño de visuales de Juan Selva, la dirección vocal y coral de Lali Vidal, la asistencia de iluminación de Lailén Álvarez, la asistencia de escenografía y vestuario de Maia Doudchitzky y la asistencia de dirección de Iara Sarmiento.

Santa Fe Teatro Municipal mujeres Lorca
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