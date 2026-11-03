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Tragedia en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras sufrir un fuerte choque en pleno partido

El delantero del CD Tenerife falleció este martes a los 30 años, en el hospital donde permanecía en terapia intensiva, tras recibir un impacto en el pecho durante el partido frente al FC Andorra.

3 de noviembre 2026 · 08:36hs
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Tragedia en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras sufrir un fuerte choque en pleno partido

Tragedia en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras sufrir un fuerte choque en pleno partido
Tragedia en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras sufrir un fuerte choque en pleno partido

Conmoción absoluta en el fútbol español. El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, falleció en la mañana de este martes 3 de noviembre a los 30 años de edad, como consecuencia de las graves secuelas provocadas por un violento choque sufrido horas antes durante el encuentro ante el FC Andorra.

El trágico episodio ocurrió en el tiempo de descuento del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción por la pelota, el arquero visitante Jesús Owono impactó fuertemente su rodilla contra el tórax del atacante blanquiazul, quien cayó desvanecido al instante. El árbitro detuvo el juego y las asistencias médicas ingresaron de inmediato al terreno para realizar maniobras de reanimación tras confirmar una parada cardiorrespiratoria, logrando restablecer sus signos vitales antes de evacuarlo en ambulancia.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el estado del futbolista presentó un severo empeoramiento neurológico durante la madrugada del martes. Minutos después de las 8 (hora local), la institución insular confirmó la muerte del jugador mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, expresando el profundo dolor de toda la comunidad deportiva y solicitando respeto a la privacidad de sus allegados.

Cómo ocurrió en incidente en la cancha de fútbol

Ocurrió en la noche del lunes 2 de noviembre de 2026, durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López (correspondiente a LaLiga Hypermotion). En el tiempo añadido, disputando un balón dividido, el portero del Andorra (Jesús Owono) salió a cortar la jugada e impactó violentamente con su rodilla en el pecho del delantero.

Tras el impacto, De Miguel cayó inconsciente y sufrió una parada cardiorrespiratoria sobre el césped. Los servicios médicos lograron reanimarlo en el lugar y recuperó el pulso antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El partido fue suspendido de inmediato.

Durante la madrugada del martes, el club informó que el estado neurológico del jugador había empeorado de forma crítica. Finalmente, el CD Tenerife confirmó su fallecimiento a las 8:00 de la mañana.

Las repercusiones del fútbol español

fútbol falleció partido Tenerife español
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