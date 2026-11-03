Tras la muerte de Jesús de Miguel, la decisión que tomó el arquero de Andorra

El arquero de Andorra pretende comunicarse con los allegados del delantero fallecido tras el impacto, aunque espera el momento adecuado. También cerró su cuenta de Instagram.

La muerte de Jesús de Miguel continúa generando un profundo impacto en el fútbol español y dejó una situación especialmente difícil para Jesús Owono, el arquero de Andorra que protagonizó el choque que terminó con la vida del atacante de Tenerife. Mientras atraviesa las consecuencias emocionales del episodio, el guardameta tomó algunas decisiones y tendría previsto un acercamiento personal con los familiares del futbolista.

El contacto con los familiares, lejos de la exposición pública

De acuerdo con la información difundida por el periodista Iván Álvarez en el programa El Partidazo de COPE, Owono tiene la intención de comunicarse con los seres queridos de De Miguel. Sin embargo, pretende que ese primer acercamiento se concrete en un ámbito reservado y sin exposición mediática.

El arquero considera que antes de realizar cualquier manifestación pública debe encontrar el momento apropiado para dirigirse a la familia del delantero. Se trata de una situación delicada, atravesada por el dolor de una pérdida irreparable.

Desde Andorra transmitieron que el futbolista nunca tuvo intención de lastimar a su rival y describieron el desenlace como una acción que terminó de manera terrible. Durante la internación de De Miguel, Owono siguió de cerca las novedades sobre su estado de salud a través del delegado y del cuerpo médico de su equipo.

Los insultos en la cancha y el cierre de sus redes sociales

El impacto de la tragedia también se trasladó a las tribunas y al entorno digital. Durante el encuentro en el estadio Heliodoro Rodríguez López, algunos simpatizantes dirigieron insultos contra el arquero, a quien llegaron a gritarle "asesino".

La hostilidad no terminó con la suspensión del partido. En las redes sociales también recibió mensajes agresivos y, frente a ese escenario, decidió cerrar su cuenta de Instagram.

El encuentro entre Tenerife y Andorra había sido interrumpido inmediatamente después del fuerte choque, cuando el personal sanitario ingresó al campo para asistir a De Miguel. El delantero, de 30 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue trasladado e internado en terapia intensiva, pero finalmente falleció.

La noticia sacudió al fútbol español y dejó una profunda tristeza en ambos clubes. En medio de ese dolor, Owono busca atravesar las consecuencias de una jugada que tuvo el desenlace más dramático.