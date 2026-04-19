Los Fabulosos Cadillacs hicieron vibrar Rosario en un cierre inolvidable del Noches del Lunario

Con dos shows multitudinarios en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, Los Fabulosos Cadillacs, histórica banda liderada por Vicentico, celebró sus 40 años de trayectoria ante un público colmado de nostalgia y energía.

En el marco de una agenda cultural intensa y convocante, la ciudad de Rosario vivió un fin de semana a puro ritmo con la presentación de Los Fabulosos Cadillacs, que ofrecieron dos shows memorables en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, ubicado en el corazón del Parque Urquiza.

Las actuaciones, que tuvieron lugar viernes y sábado, marcaron el cierre del ciclo cultural Noches del Lunario, consolidado como uno de los eventos más destacados de la escena artística local.

La banda, liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo, regresó a Rosario en el marco de su gira aniversario, con la que celebra 40 años de trayectoria. Con una propuesta que fusiona ska, reggae, rock y ritmos latinos, el grupo ofreció un recorrido por sus grandes clásicos, aquellos que no solo marcaron generaciones, sino que también consolidaron su identidad dentro del rock latinoamericano.

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El primero de los shows, realizado el viernes, contó con un remanente mínimo de entradas, mientras que el sábado se presentó con localidades completamente agotadas desde varios días antes. Ambas noches estuvieron atravesadas por un clima ideal, que acompañó la energía del público y potenció la experiencia musical. Desde temprano, los asistentes comenzaron a colmar el anfiteatro, generando una atmósfera cargada de expectativa y emoción.

El repertorio de Los Fabulosos Cadillacs en Rosario

El repertorio incluyó himnos indiscutidos de la banda, coreados de principio a fin por un público que vibró con cada acorde. La conexión entre artistas y espectadores fue inmediata, reafirmando la vigencia de Los Cadillacs y su capacidad de convocatoria a lo largo de las décadas.

Uno de los momentos más destacados del fin de semana ocurrió durante el show del sábado, cuando Valeria Bertuccelli, esposa de Vicentico, subió al escenario para participar en una de las canciones. Su aparición fue recibida con una ovación del público, sumando un condimento especial a una noche que ya era única por tratarse del cierre del festival.

Más allá del espectáculo musical, un aspecto llamativo fue la composición del público. En su gran mayoría, los asistentes superaban los 40 años, evidenciando el fuerte vínculo generacional que une a la banda con quienes crecieron escuchando sus canciones. Este dato no pasó desapercibido para Vicentico, quien durante el show hizo referencia a la larga ausencia del grupo en la ciudad: “No me acuerdo cuánto hace que no veníamos a Rosario”, expresó, despertando la nostalgia y el entusiasmo de los presentes.

La presentación de Los Fabulosos Cadillacs no solo significó un reencuentro con su público rosarino, sino que también reafirmó el valor cultural del ciclo Noches del Lunario. Este espacio, que desde febrero viene ofreciendo una programación diversa, logra combinar música, arte y encuentros urbanos, posicionándose como una plataforma clave para la difusión de propuestas artísticas de primer nivel.

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El cierre del festival con una banda de la talla de Los Cadillacs no hace más que fortalecer la identidad del ciclo y su proyección a futuro. Rosario, una vez más, se consolida como una plaza fundamental dentro del circuito musical argentino, capaz de convocar a grandes figuras y generar experiencias culturales de alto impacto.

Así, entre clásicos inolvidables, invitados sorpresa y una conexión intacta con su público, Los Fabulosos Cadillacs dejaron su huella en un fin de semana que quedará en la memoria colectiva de la ciudad.