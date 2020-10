Mediavilla puso en su lugar a Alex Caniggia en el Cantando

"Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto”, le dijo Mediavilla a Caniggia, y el muchacho le respondió, señalándose la oreja: “A mí me entra por acá y me salé por acá".

La conversación subió de tono y Caniggia intentó desprestigiar la carrera del jurado: “Yo no soy Pavarotti pero vos no sos el productor de los Guns' Roses” y la pareja de Patricia Sosa, expresó: “Vos no sos nada”. Sus palabras le cayeron como un balde de agua fría al muchacho. A su alrededor todos lo miraban estupefactos. Pero la disputa quedó ahí.

Tras su performance, en la que el hijo del exfutbolista de la selección nacional le hizo un tributo a Rodrigo, Mediavilla le señaló: “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado”. Su nota para la pareja fue cero y acto seguido expresó: “Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar".

Esta no es la primera pelea fuerte que mantienen Caniggia en el "Cantando", días atrás se burló de Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez, su compañera en la conducción en "La previa del Cantando" respondió a la provocación. Ángel de Brito tuvo que intervenir para intentar apaciguar el conflicto.

Ponce no se quedó callado tampoco. “Por suerte nos va tan bien y estamos tan felices”. A lo que Caniggia replicó: “Si te va tan bien estarías en Hollywood”. “Como vos”, indicó el influencer, irónico. En este contexto, Lourdes Sánchez, quien ya se había cruzado anteriormente con el participante, no se quedó callada y frente a los dichos de Caniggia, contestó: “Sos de cabotaje”. “Barats.. Shhhh. Ciérrenlo”, siguió el hijo de Claudio Paul Caniggia.

Caniggia fue más allá, sin atender a las palabras de Ponce, se le fue acercando sacándole la lengua y repitiendo una y otra vez “barats”, a modo de provocación. El influencer prefirió mirar para otro lado.