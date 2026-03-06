Uno Santa Fe | Escenario | Ricky Martin

Ricky Martin agotó su show en Rosario a pocas horas de haber iniciado la venta

El cantante puertorriqueño arrasó con una preventa y venta general que volaron en horas. La ciudad se convertirá en el epicentro de la música latina con su llegada en el marco de la gira mundial “Ricky Martin Live 2026”. El show promete convertirse en más que una noche de recital, será una celebración de su legado musical, la confirmación de su vigencia artística y el fogoso vínculo que mantiene con sus fans.

Martes 14 de abril - AUTÓDROMO DE ROSARIO | Jorge Newbery y García Del Cossio #Rosario

6 de marzo 2026 · 00:28hs
Rosario se rindió ante el regreso de RICKY MARTIN y se agotaron las localidades en cuestión de horas para su imponente gira mundial Ricky Martin Live 2026. Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.

Tras anunciar la semana pasada sus presentaciones del 7 de abril en Montevideo, el 10 de abril en Asunción y el 18 de abril en Buenos Aires, el tour suma ahora una nueva parada el 14 de abril en el Autódromo. Allí, Ricky Martin volverá a reencontrarse con el público local en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados y convocantea del año.

SHOWMAN LATINO

Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volverá a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.

El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

UN ESPECTÁCULO DE ALTO IMPACTO

Para acompañar semejante repertorio, la producción de Ricky Martin Live 2026 ha sido diseñada meticulosamente para elevar la vara y potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con un despliegue técnico y visual impresionante, que incluye iluminación de última generación y visuales inmersivos que transforman el escenario en cada canción. Todo esto, respaldado por una banda en vivo arrolladora y un cuerpo de siete talentosos bailarines que acompañan al cantante en una propuesta multisensorial, diseñada estratégicamente para mantener a la audiencia de pie, bailando y cantando de principio a fin.

Más que un concierto, esta nueva gira se presenta como una verdadera celebración del legado, la vigencia artística y la constante evolución de una de las figuras más influyentes e insustituibles de la música latina a nivel mundial.

Ricky Martin Rosario
