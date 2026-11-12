Murió Jorge Montejo, el actor que alcanzó la fama con el personaje de "Paolo el Rockero"

El comediante tenía 68 años y permanecía internado en Tandil, su ciudad natal, por un cuadro de pulmonía y otras complicaciones de salud. Fue un ícono del humor argentino de los años 80 y 90 y participó en recordados ciclos televisivos y películas.

Hay conmoción en el mundo del espectáculo tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Juan Montejo , el actor que alcanzó la popularidad con su personaje de “Paolo el Rockero” y se convirtió en uno de los referentes del humor argentino durante las décadas del 80 y 90 .

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de datos aportados por periodistas de Tandil, el comediante murió a los 68 años, luego de permanecer varios días internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal. Montejo atravesaba un cuadro de pulmonía y otras complicaciones de salud.

Jorge Montejo alcanzó la fama de la mano del recordado conductor Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a su clásico ciclo televisivo Badía & Cía. Allí se destacó con “Paolo el Rockero”, un personaje inspirado en la cultura rockera y hippie de los años setenta que rápidamente conquistó al público.

Su popularidad en la televisión también lo llevó a participar de otros programas reconocidos, entre ellos VideoMatch, donde continuó demostrando su particular estilo humorístico.

El éxito de su personaje trascendió la pantalla chica y llegó al cine. Montejo formó parte de la saga Brigada Zeta, una de las producciones humorísticas populares de aquella época, y también participó en distintas entregas de Bañeros, consolidando su lugar en la comedia nacional.

Con su personaje de Paolo el Rockero, Jorge Montejo dejó una marca en la televisión y el cine argentino, asociado a una etapa recordada del entretenimiento y el humor popular.