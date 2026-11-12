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Murió Jorge Montejo, el actor que alcanzó la fama con el personaje de "Paolo el Rockero"

El comediante tenía 68 años y permanecía internado en Tandil, su ciudad natal, por un cuadro de pulmonía y otras complicaciones de salud. Fue un ícono del humor argentino de los años 80 y 90 y participó en recordados ciclos televisivos y películas.

12 de noviembre 2026 · 09:06hs
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Paolo

gentileza

Paolo, el rockero.

Hay conmoción en el mundo del espectáculo tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Juan Montejo, el actor que alcanzó la popularidad con su personaje de “Paolo el Rockero” y se convirtió en uno de los referentes del humor argentino durante las décadas del 80 y 90.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de datos aportados por periodistas de Tandil, el comediante murió a los 68 años, luego de permanecer varios días internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal. Montejo atravesaba un cuadro de pulmonía y otras complicaciones de salud.

Jorge Montejo alcanzó la fama de la mano del recordado conductor Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a su clásico ciclo televisivo Badía & Cía. Allí se destacó con “Paolo el Rockero”, un personaje inspirado en la cultura rockera y hippie de los años setenta que rápidamente conquistó al público.

Su popularidad en la televisión también lo llevó a participar de otros programas reconocidos, entre ellos VideoMatch, donde continuó demostrando su particular estilo humorístico.

El éxito de su personaje trascendió la pantalla chica y llegó al cine. Montejo formó parte de la saga Brigada Zeta, una de las producciones humorísticas populares de aquella época, y también participó en distintas entregas de Bañeros, consolidando su lugar en la comedia nacional.

Con su personaje de Paolo el Rockero, Jorge Montejo dejó una marca en la televisión y el cine argentino, asociado a una etapa recordada del entretenimiento y el humor popular.

actor muerte humor películas
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