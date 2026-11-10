Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los tres hombres fueron detenidos durante un operativo del Comando Radioeléctrico en el noroeste de Santa Fe. Dos mujeres los denunciaron por distintos hechos de robo y amenazas

Este lunes, tres hombres fueron aprehendidos en la ciudad de Santa Fe, acusados de protagonizar distintos hechos delictivos contra dos mujeres . Los sospechosos, conocidos en la zona como "Los Pastillitas" , habrían utilizado una pistola de utilería para amenazar a las víctimas y golpear a una de ellas durante un asalto.

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de una mujer de 46 años, quien manifestó que, en inmediaciones de la esquina de Rosatti y Aráoz , en el norte de la ciudad, fue amenazada de muerte por tres hombres que la apuntaron con un arma de fuego y le exigieron que se fuera del barrio.

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La mujer se comunicó con la Central de Emergencias 911, desde donde comisionaron a oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC). Al llegar, los efectivos dialogaron con la denunciante, quien relató lo sucedido, reconoció a los agresores por el apodo con el que son conocidos en la zona y aportó información sobre los lugares donde podían encontrarse.

Mientras los policías intervenían, otra mujer se acercó y denunció que también había sido víctima del mismo trío. Según relató, trabajaba como conductora de un vehículo de alquiler y había trasladado a los tres hombres, quienes la asaltaron y le robaron el teléfono celular.

Otra denunciante, los mismos delincuentes

En paralelo, una mujer de 45 años que trabajaba como conductora de la aplicación de viajes DiDi se acercó a otra de las dotaciones policiales que participaban del operativo.

La conductora contó que, momentos antes, tres hombres vestidos con ropa deportiva le habían solicitado un viaje. Según su relato, antes de llegar al destino, los pasajeros la amenazaron con un arma de fuego, le robaron el teléfono celular y la golpearon con el mismo objeto.

Además, aportó características físicas que permitieron orientar la búsqueda: describió que dos de los sospechosos tenían cabello negro con mechas blancas.

Los testimonios de las víctimas coincidieron en la descripción de los tres hombres y permitieron a los efectivos avanzar con el procedimiento.

Los tres sospechosos fueron aprehendidos

Con los datos aportados por las denunciantes, los oficiales del Comando Radioeléctrico realizaron un patrullaje intensivo por distintos barrios del noroeste de la ciudad y se dirigieron hacia el lugar señalado.

Allí localizaron a los tres sospechosos y procedieron a su aprehensión. Durante la requisa, los efectivos encontraron el teléfono celular robado a la conductora y secuestraron un arma de utilería, una réplica que imita a un arma de fuego.

Los hombres fueron identificados por sus iniciales como F. N. M., de 24 años; M. G. C., de 25; y L. E. C., de 26 años.

La intervención de la Fiscalía

Los efectivos informaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que comunicó las actuaciones al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que los tres aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados para su revisión médica en Medicina Legal, identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria de la causa fue robo calificado por el uso de arma de utilería y amenazas calificadas.