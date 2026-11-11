Pullaro despidió a Marcos Camino y destacó su legado en la música y la identidad santafesina

El gobernador de Santa Fe expresó su tristeza por la muerte del histórico acordeonista de Los Palmeras. Recordó el encuentro que compartieron recientemente y el reconocimiento que le entregaron durante el Día de la Cumbia.

La muerte de Marcos Camino , uno de los fundadores de Los Palmeras y figura emblemática de la cumbia santafesina, generó numerosas muestras de dolor y reconocimiento. Entre ellas se destacó el mensaje del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , quien despidió al músico a través de sus redes sociales y puso en valor su aporte a la cultura popular de la provincia.

"Con mucha tristeza te despido querido Marcos", expresó el mandatario en una publicación en la que recordó la trayectoria del acordeonista y su influencia en la música popular argentina.

Pullaro destacó que durante más de 50 años Marcos Camino llevó la cumbia santafesina a todo el país y logró convertirla en parte de la vida de distintas generaciones. En ese sentido, remarcó la importancia de su legado artístico y el lugar que ocupó en la construcción de la identidad cultural de Santa Fe.

Con mucha tristeza te despido querido Marcos. Durante más de 50 años llevaste la cumbia santafesina a todo el país y la convertiste en parte de la vida de generaciones de santafesinos.



En el último tiempo compartimos una cena con colegas y amigos de la música que tanto… pic.twitter.com/lElq9mCFX1 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 11, 2026

El último encuentro de Pullaro con Marcos Camino

En su mensaje, el gobernador también recordó un encuentro reciente que compartieron durante una cena con colegas y amigos vinculados al mundo de la música.

Según contó, durante esa reunión el músico compartió anécdotas que quedaron en su memoria. Además, hizo referencia al reconocimiento que le entregaron hace apenas unos días, durante la celebración del Día de la Cumbia, en una noche que calificó como especial.

"En una noche hermosa te entregamos un reconocimiento a la trayectoria", recordó Pullaro.

Finalmente, el mandatario provincial envió un mensaje de acompañamiento a los seres queridos del artista y a quienes compartieron con él su extensa carrera musical.

"Mi abrazo a la familia, a sus compañeros de Los Palmeras y a todos los que lo quisieron", escribió.

Como cierre, Pullaro sintetizó la dimensión cultural del músico con una frase que resume el impacto de su trayectoria: "La música de Marcos es parte de la identidad de nuestra provincia"