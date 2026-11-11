El cantante publicó una foto juntos y recordó los años de trayectoria, los logros y los momentos que compartieron, pese al distanciamiento que protagonizaron en el último tiempo.

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino con un emotivo mensaje tras décadas de historia compartida en Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino , ocurrida este martes 10 de noviembre a los 76 años, provocó una profunda tristeza en la cumbia santafesina. Entre los numerosos mensajes de despedida se destacó el de Cacho Deicas, quien eligió las redes sociales para expresar su dolor y recordar la extensa historia artística y personal que los unió durante décadas en Los Palmeras.

El histórico vocalista compartió una fotografía junto a Marcos Camino y acompañó la imagen con un mensaje cargado de emoción, en el que repasó los momentos buenos y difíciles que atravesaron juntos y los objetivos que consiguieron alcanzar a lo largo de su carrera.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió Cacho Deicas al comienzo de su publicación.

Luego, el cantante extendió sus condolencias a los familiares de Camino y a los seguidores de la banda, que también atraviesan la pérdida de uno de los referentes más importantes de la música tropical santafesina.

“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”, expresó.

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El mensaje de Cacho Deicas tras el distanciamiento con Marcos Camino

La despedida de Cacho Deicas adquirió una significación especial por el distanciamiento público que había marcado la relación entre ambos músicos durante el último tiempo.

Las diferencias sobre la continuidad del cantante en Los Palmeras derivaron en un conflicto que expuso el quiebre de una sociedad artística construida durante décadas y que fue fundamental para el crecimiento y la popularidad del grupo.

Sin embargo, en su mensaje de despedida, Deicas dejó de lado las diferencias y puso el foco en la historia compartida, los proyectos que concretaron y el vínculo que construyeron con varias generaciones de seguidores.

La fotografía elegida y las palabras del cantante recuperaron el recorrido de dos figuras centrales de Los Palmeras, cuya sociedad artística dejó una huella profunda en la historia de la cumbia santafesina.

Qué había dicho Marcos Camino sobre Cacho Deicas antes de su muerte

En enero de 2026, Marcos Camino había hablado sobre el distanciamiento con Cacho Deicas durante una entrevista en el programa Secretos Verdaderos, emitido por América TV.

En aquella oportunidad, el histórico acordeonista reconoció el dolor que le había provocado el conflicto y manifestó su intención de dejar atrás aquella etapa para concentrarse en el futuro de la banda.

“Me quiero olvidar de ese tema porque fue horrible. Pensemos para adelante, viendo cómo encarar el futuro”, había expresado.

Además, Camino se refirió a la disolución de Los Palmeras Producciones, una decisión que implicó indemnizar a los músicos, aunque aclaró que el grupo continuaría con su actividad artística.

Al recordar cómo había atravesado personalmente aquella situación, reconoció las dificultades emocionales que enfrentó: “Estuve mal. Consulté especialistas”.

Sus declaraciones habían dejado en evidencia el impacto que tuvo la ruptura de una sociedad artística y personal que se extendió durante tantos años.

Ahora, tras la muerte de Marcos Camino, el mensaje de despedida de Cacho Deicas vuelve a poner en primer plano la historia de dos músicos que fueron protagonistas de una de las etapas más importantes de Los Palmeras y de la expansión de la cumbia santafesina en todo el país.