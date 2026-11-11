Uno Santa Fe | Escenario | Cacho Deicas

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino con un emotivo mensaje tras décadas de historia compartida en Los Palmeras

El cantante publicó una foto juntos y recordó los años de trayectoria, los logros y los momentos que compartieron, pese al distanciamiento que protagonizaron en el último tiempo.

11 de noviembre 2026 · 08:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cacho Deicas despidió a Marcos Camino con un emotivo mensaje tras décadas de historia compartida en Los Palmeras

gentileza

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino con un emotivo mensaje tras décadas de historia compartida en Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino, ocurrida este martes 10 de noviembre a los 76 años, provocó una profunda tristeza en la cumbia santafesina. Entre los numerosos mensajes de despedida se destacó el de Cacho Deicas, quien eligió las redes sociales para expresar su dolor y recordar la extensa historia artística y personal que los unió durante décadas en Los Palmeras.

• LEER MÁS: Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

El histórico vocalista compartió una fotografía junto a Marcos Camino y acompañó la imagen con un mensaje cargado de emoción, en el que repasó los momentos buenos y difíciles que atravesaron juntos y los objetivos que consiguieron alcanzar a lo largo de su carrera.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió Cacho Deicas al comienzo de su publicación.

Luego, el cantante extendió sus condolencias a los familiares de Camino y a los seguidores de la banda, que también atraviesan la pérdida de uno de los referentes más importantes de la música tropical santafesina.

“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”, expresó.

El mensaje de Cacho Deicas tras el distanciamiento con Marcos Camino

La despedida de Cacho Deicas adquirió una significación especial por el distanciamiento público que había marcado la relación entre ambos músicos durante el último tiempo.

Las diferencias sobre la continuidad del cantante en Los Palmeras derivaron en un conflicto que expuso el quiebre de una sociedad artística construida durante décadas y que fue fundamental para el crecimiento y la popularidad del grupo.

Sin embargo, en su mensaje de despedida, Deicas dejó de lado las diferencias y puso el foco en la historia compartida, los proyectos que concretaron y el vínculo que construyeron con varias generaciones de seguidores.

La fotografía elegida y las palabras del cantante recuperaron el recorrido de dos figuras centrales de Los Palmeras, cuya sociedad artística dejó una huella profunda en la historia de la cumbia santafesina.

Qué había dicho Marcos Camino sobre Cacho Deicas antes de su muerte

En enero de 2026, Marcos Camino había hablado sobre el distanciamiento con Cacho Deicas durante una entrevista en el programa Secretos Verdaderos, emitido por América TV.

En aquella oportunidad, el histórico acordeonista reconoció el dolor que le había provocado el conflicto y manifestó su intención de dejar atrás aquella etapa para concentrarse en el futuro de la banda.

“Me quiero olvidar de ese tema porque fue horrible. Pensemos para adelante, viendo cómo encarar el futuro”, había expresado.

Además, Camino se refirió a la disolución de Los Palmeras Producciones, una decisión que implicó indemnizar a los músicos, aunque aclaró que el grupo continuaría con su actividad artística.

Al recordar cómo había atravesado personalmente aquella situación, reconoció las dificultades emocionales que enfrentó: “Estuve mal. Consulté especialistas”.

Sus declaraciones habían dejado en evidencia el impacto que tuvo la ruptura de una sociedad artística y personal que se extendió durante tantos años.

Ahora, tras la muerte de Marcos Camino, el mensaje de despedida de Cacho Deicas vuelve a poner en primer plano la historia de dos músicos que fueron protagonistas de una de las etapas más importantes de Los Palmeras y de la expansión de la cumbia santafesina en todo el país.

Cacho Deicas Marcos Camino emotivo mensaje Los Palmeras
Noticias relacionadas
Nico de Tracy: Se presenta en HUB con su show Purga el domingo 15 de noviembre.

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Se llevará a cabo el 11 y 12 de diciembre en el predio La Rural de Santa Fe

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

12° Festival de Blues: La edición llega por primera vez a HUB el sábado 7 de noviembre desde las 19

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Lo último

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Último Momento
Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Rescataron a un ciervo axis herido que apareció en barrio Villa María Selva

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: Argentina, levántate y camina, ama

Desde Luján, León XIV ofició su última misa en el país: "Argentina, levántate y camina, ama"

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Con una posible variante, Colón trabaja en el Brigadier pensando en Midland

Con una posible variante, Colón trabaja en el Brigadier pensando en Midland

Ovación
La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

La despedida del Papa obligó a la Selección Argentina a cambiar su agenda de entrenamiento

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Murió Carlos Babington y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Colón y Midland, unidos por Pablo Jerez y una historia que va más allá del fútbol

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Quiénes serán los rivales de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Policiales
Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"