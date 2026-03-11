Odontólogos suspenden la atención a afiliados de Pami por falta de pagos

Profesionales de Santa Fe reclaman deudas por prestaciones e insumos de prótesis adeudadas desde noviembre. La medida afecta a unos 300 especialistas y deja a miles de jubilados sin tratamientos mientras esperan una respuesta oficial.

Afiliados del Pami se encuentran actualmente sin atención odontológica debido a la suspensión del servicio por parte de profesionales que reclaman pagos adeudados .

La situación afecta a unos 300 odontólogos en la provincia de Santa Fe y, en consecuencia, a miles de pacientes que dependen de estas prestaciones .

Según indicaron desde el sector, desde noviembre se adeudan pagos vinculados a insumos para prótesis y tampoco se abonaron las prestaciones correspondientes al mes de enero. Se trata de una problemática que, aseguran, no se limita a la provincia, sino que se replica a nivel nacional.

El odontólogo Cristian Jacques (Mat. 3950) explicó en De 12 a 14 (El Tres) que la suspensión responde a la falta de pago por parte de la obra social de jubilados. "Estamos con una suspensión de los servicios odontológicos para los afiliados de Pami debido a la falta de pago de la cápita del mes de enero y las órdenes de prestación que corresponden a prótesis de octubre y noviembre de 2025", indicó.

Además, señaló que hasta el momento no hubo explicaciones oficiales sobre el motivo de la interrupción de los pagos.

"No hubo ninguna respuesta acerca de los motivos de por qué se cortó ese pago. Nos llamó muchísimo la atención. Este inconveniente que tiene odontología es a nivel país", explicó.

Jacques también cuestionó el valor de la cápita que reciben los odontólogos por paciente, al considerar que se encuentra muy por debajo de los costos actuales de los materiales y la tecnología necesaria para las prestaciones.

“Lamentablemente es un contrato que se firmó en la parte de odontología donde la cápita por paciente es de $370, un valor completamente irrisorio para el tipo de prestaciones que hacemos, los materiales que se utilizan, la tecnología. Hoy por hoy, no podés comprar ni un alfajor con eso”, insistió.

En ese contexto, el profesional sostuvo que el sistema se mantiene gracias al esfuerzo de los propios odontólogos, a pesar del atraso en los pagos: "El odontólogo hoy sostiene un sistema que está completamente atrasado en cuanto a los pagos. Es un sistema un poco perverso".

La falta de atención impacta directamente en los afiliados, especialmente en adultos mayores que necesitan tratamientos odontológicos. "Lamentablemente se hace difícil. Los pacientes tienen que demorar mucho sus tratamientos. La boca y el adulto mayor son fundamentales", advirtió.

Los profesionales indicaron que el servicio podría restablecerse una vez que se regularicen los pagos adeudados.

Hasta el momento, desde Pami no realizaron ninguna declaración ni descargo oficial sobre la situación.