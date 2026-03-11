Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Se dieron a conocer los árbitros para la fecha 11 del Apertura, donde Unión recibirá a Boca, el domingo, desde las 22, en el 15 de Abril.

11 de marzo 2026 · 07:21hs
La organización de la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las autoridades arbitrales para la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, jornada en la que Unión será local frente a Boca Juniors.

Todo definido para el duelo entre Unión y Boca

El encuentro se disputará el domingo 15 de marzo a las 22 en el estadio estadio 15 de Abril y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El juez principal estará acompañado por Diego Bonfa como asistente 1 y Federico Cano como asistente 2, mientras que Leandro Billanueva se desempeñará como cuarto árbitro.

En tanto, el sistema de videoarbitraje tendrá como responsable a Lucas Novelli en el VAR y a Nelson Sosa como AVAR.

El partido será uno de los atractivos de la jornada dominical del campeonato, con el Tatengue buscando hacerse fuerte en su casa ante uno de los equipos de mayor peso del fútbol argentino.

Los árbitros de la fecha 11 del Apertura

Sábado 14 de marzo

19.00 Platense – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gastón Suárez

21.00 Rosario Central – Banfield (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

Domingo 15 de marzo

15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gisela Trucco

17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

19.45 River – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo Gonzalez

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Joaquin Gil

Yael Falc&oacute;n P&eacute;rez ser&aacute; el &aacute;rbitro del duelo entre Uni&oacute;n y Boca en Santa Fe.

22.00 Unión – Boca (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

22.00 Tigre – Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 16 de marzo

15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Javier Mihura

15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Julio Fernández

18.30 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Belén Bevilacqua

20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Erik Grunmann

22.15 Instituto – Independiente (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: José Carreras

AVAR: Diego Romero

Martes 17 de marzo

19.00 Lanús – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Mariano Ascenzi

21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Iglesias

