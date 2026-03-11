La jugada total de Unión: de Mansilla a Del Blanco para un gol que maravilló en Avellaneda

En medio del vibrante empate 4-4 entre Independiente y Unión , una acción capturó la esencia del fútbol colectivo. El tercer gol tatengue, iniciado por el arquero Matías Mansilla y definido por Mateo Del Blanco , sintetizó precisión, amplitud y circulación veloz , tres pilares del mejor funcionamiento del equipo de Leonardo Madelón.

La jugada comenzó en el área rojiblanca con Mansilla, quien optó por iniciar el ataque con una salida controlada desde las manos , evitando el pelotazo largo y apostando por la construcción desde el fondo. A partir de allí, Unión desplegó una secuencia de pases cortos y apoyos constantes que le permitieron progresar metros con superioridad posicional en cada sector del campo .

El equipo santafesino mostró paciencia para mover la pelota de un costado al otro, obligando a Independiente a retroceder y reorganizar su bloque defensivo. Con esa circulación rápida, el Tatengue logró desarticular la presión rival y encontrar espacios entre líneas.

La asistencia que rompió la última línea

El punto de quiebre de la jugada llegó cuando Rafael Profini recibió en zona de gestación ofensiva y filtró un pase preciso que dejó mano a mano a Del Blanco con el arquero Rodrigo Rey. La asistencia no solo evidenció la claridad del mediocampista para leer la jugada, sino también su peso dentro del circuito creativo del equipo. Con ese envío, Profini alcanzó cuatro asistencias en lo que va del torneo, consolidándose como una de las piezas clave en la elaboración ofensiva del conjunto santafesino.

La definición que cerró la obra

Cuando la jugada ya era notable por su elaboración colectiva, llegó el gesto técnico que terminó de transformarla en un gol memorable. Del Blanco resolvió con una emboquillada sutil sobre Rey, definiendo con calma y precisión para marcar el 3-0 parcial en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. La reacción del banco tatengue fue inmediata: abrazos, festejo colectivo y la sensación de haber concretado una acción que recorrió todo el campo con una lógica futbolística impecable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031512865262158334?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LOCURA ESTE GOLAZO COLECTIVO DEL TATENGUE DE MADELÓN!! Todo arrancó en las manos de Mansilla y, luego de una serie de pases, Del Blanco se la terminó PICANDO a Rey para el ¡3-0! de Unión ante Independiente. pic.twitter.com/RRwtqzZs8t — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Una jugada que refleja el mejor Unión

Más allá del resultado final del partido, la acción quedó como una síntesis del funcionamiento ofensivo que busca el equipo de Madelón. Salida limpia desde el fondo, mediocampo participativo, amplitud por las bandas y presencia en el área para cerrar las jugadas. No se trató solo de un gol: fue una construcción colectiva que recorrió más de 70 metros y que mostró la identidad futbolística del Tatengue. Por su desarrollo y su calidad técnica, la jugada ya comenzó a circular en redes y portales deportivos como una de las más destacadas de la fecha en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.