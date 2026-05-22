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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 22 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

22 de mayo 2026 · 07:05hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 22 de mayo en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 9 a 13:

- Estanislao Zeballos, avenida Peñaloza, Ayacucho y Pasaje Ingenieros

Mantenimiento

- avenida Peñaloza, Gorriti, Alsina y Callejón El Sable

Solicitado por terceros

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12: RP1, Callejón Montenegro, Los Sauces y arroyo Ubajay

Reemplazo de Postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe San José del Rincón
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