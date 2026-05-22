La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este viernes 22 de mayo en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 22 de mayo en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
22 de mayo 2026 · 07:05hs
SANTA FE
• 9 a 13:
- Estanislao Zeballos, avenida Peñaloza, Ayacucho y Pasaje Ingenieros
Mantenimiento
- avenida Peñaloza, Gorriti, Alsina y Callejón El Sable
Solicitado por terceros
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 8 a 12: RP1, Callejón Montenegro, Los Sauces y arroyo Ubajay
Reemplazo de Postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso