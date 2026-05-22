Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 22 de mayo

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Energía del día: Aunque la suerte está de tu lado, la carta de El Ermitaño te pide que mantengas los pies sobre la tierra y que tu espíritu no se caiga ante las presiones.

Amor y Trabajo: En lo laboral se vienen días de enfoque en la estabilidad financiera, pero ojo con la terquedad o el apego material. En el amor, soltá la nostalgia de relaciones pasadas.

Salud: Tu punto débil hoy será la espalda baja. No cargues con pesos que no te corresponden.

Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

Energía del día: Estás en plena época de renovación por tu cumpleaños, recibiendo una corriente de energía positiva que te invita a cambiar pensamientos limitantes.

Amor y Trabajo: Con el As de Copas, se viene una etapa de mucha productividad laboral, aunque debés evitar discusiones sin fundamento con tu pareja. Sé discreto con tus planes económicos.

Salud: Conectá con la naturaleza o actividades relajantes para bajar la grasa visceral y el colesterol. ¡A moverse!

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Energía del día: La carta de El Sol te ilumina. Es un período excelente para capacitarte, mejorar la casa y dejar atrás los entornos o personas negativas que te quitan energía.

Amor y Trabajo: El sextil lunar te trae oportunidades inesperadas en lo laboral (tal vez de la mano de alguien del pasado). En el amor, hay conexión profunda; solo evitá aferrarte a lo que ya cerró su ciclo.

Salud: Protegé tus pulmones y tu garganta. Sumá vitamina C y descansá bien.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Energía del día: Te vas a sentir muy alegre y con ganas de comerte el mundo. Sentís que la vida te da la oportunidad perfecta para crecer y madurar.

Amor y Trabajo: Con la carta de El Juicio, es el momento de poner en orden asuntos pendientes o papeles legales. Tu carisma te abrirá puertas, pero aprendé a sanarte a vos mismo antes de querer salvar a los demás.

Salud: Es un viernes ideal para desconectarte del estrés acumulado en la semana y disfrutar de una buena comida con tus seres queridos.

Virgo (23 de agosto - 21 de septiembre)

Energía del día: Tu mejor día de la semana es hoy. Sentirás cómo la abundancia empieza a tocar a tu puerta, pero tenés que combatir los pensamientos autocríticos.

Amor y Trabajo: La relación amorosa te va a proporcionar una gran paz mental. En lo profesional, se abren puertas para estudiar o viajar, pero no dejes que el perfeccionismo te estanque.

Salud: Cuidate de los bajones anímicos, la migraña o la fatiga mental. El ejercicio te va a ayudar a canalizar.

Aviso Astral General: Los signos de Tierra y Aire (Aries, Géminis, Virgo, Capricornio y Tauro) están bajo una advertencia económica: es un gran momento para recibir ingresos, pero la clave para que rinda será cuidar los gastos hormiga y evitar pérdidas.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Energía del día: Te sale la carta de El Diablo, lo que se traduce en magnetismo puro y la posibilidad de que aparezcan oportunidades de dinero rápido o negocios con el extranjero.

Amor y Trabajo: En el amor la pasión cobra mucha fuerza. En lo laboral, despegate de los chismes de pasillo; no dejes que las opiniones ajenas alteren tu paz.

Salud: Administrá bien tus tiempos para no llegar al fin de semana con el motor fundido por los compromisos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Energía del día: La carta de Los Amantes te invita a vivir el amor con intensidad, a apostar por las relaciones estables y a dejar atrás la faceta de "casanova solitario".

Amor y Trabajo: Te van a llegar propuestas interesantes tanto en lo afectivo como en los negocios. Las personas que conozcas hoy te van a traer aprendizajes valiosos.

Salud: Buen momento para purificar tus energías. Un baño relajante te va a ayudar a arrancar el fin de semana renovado.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Energía del día: Con la carta de La Templanza, la clave de hoy será no ser impulsivo. Pensá dos veces antes de hablar o actuar, especialmente si estás bajo estrés.

Amor y Trabajo: Se viene un fin de semana de diversión y posibles viajes. En lo laboral estás en un momento ideal para avanzar, pero mantené tus planes en silencio para evitar envidias.

Salud: El estómago te puede pasar factura debido a las tensiones. Evitá las comidas muy pesadas o con exceso de sal.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Energía del día: La carta de El Mago te dice que tenés todas las herramientas para construir la estabilidad económica y emocional que buscás. No mires para atrás.

Amor y Trabajo: Podrían asignarte nuevas tareas o proyectos de gran envergadura. El consejo es que aprendas a delegar y no te cargues al hombro responsabilidades ajenas.

Salud: Cuidá tus hábitos diarios y regalate momentos de ocio. No todo en la vida es producir.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Energía del día: La carta de La Rueda de la Fortuna te empuja a un momento de estabilidad y crecimiento. Perdónate por los errores del pasado y soltá las culpas.

Amor y Trabajo: Los temas del hogar, la familia o los reencuentros van a ocupar tu atención hoy. En lo económico, es un buen día para saldar deudas o poner las cuentas en orden.

Salud: Protegé tu salud mental desconectándote por completo del trabajo apenas termine tu jornada laboral.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)