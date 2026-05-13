La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) informó el ranking de los sueldos más altos de la Liga: Lionel Messi sigue como líder y Rodrigo De Paul, su compañero en Inter Miami, se metió en el Top 3.
El ranking de los sueldos más altos de la MLS: en qué puestos están Messi y De Paul
Lionel Messi es el jugador mejor pago de la Liga estadounidense. Por su parte, el Motorcito, su compañero en Inter Miami, está en el Top 3
Messi el mejor pago en la MLS
Según detallaron, el capitán de la Selección Argentina recibe poco más de 28 millones de dólares anuales (exclusivamente como salario) en las Garzas y es el futbolista mejor pago del fútbol de Estados Unidos.
Con esa cifra, el sueldo de Messi supera por más del doble a cualquier otro jugador en la MLS. El segundo en el ranking es el surcoreano Son Heung-min (Los Angeles FC), con US$ 11.152.852.
Por su parte, Rodrigo De Paul -futbolista de la Selección Argentina y quien se sumó al Inter Miami a mediados de 2025- está tercero en la lista, con US$ 9.688.320.
El Inter Miami viene conseguir un triunfazo por 4-2 ante Toronto, en condición de visitante, con goles de Messi y De Paul. La próxima presentación de las Garzas será frente a Cincinnati, este miércoles, de visita.
El ranking de los salarios más altos de la MLS
1- Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 28.333.333
2- Son Heung-min (LAFC) - US$ 11.152.852
3- Rodrigo De Paul (Inter Miami) - US$ 9.688.320
4- Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000
5- Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 9.333.333
6- Emil Forsberg (New York Red Bulls) - US$ 6.035.625
7- Sam Surridge (Nashville SC) - US$ 5.933.000
8- Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - US$ 5.792.188
9- Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - US$ 5.152.504
10- Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - US$ 5.581.806