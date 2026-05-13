El ranking de los sueldos más altos de la MLS: en qué puestos están Messi y De Paul

Lionel Messi es el jugador mejor pago de la Liga estadounidense. Por su parte, el Motorcito, su compañero en Inter Miami, está en el Top 3

Lionel Messi es el mejor pago en la MLS y Rodrigo De Paul el tercero.

La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) informó el ranking de los sueldos más altos de la Liga: Lionel Messi sigue como líder y Rodrigo De Paul, su compañero en Inter Miami, se metió en el Top 3.

Según detallaron, el capitán de la Selección Argentina recibe poco más de 28 millones de dólares anuales (exclusivamente como salario) en las Garzas y es el futbolista mejor pago del fútbol de Estados Unidos.

Con esa cifra, el sueldo de Messi supera por más del doble a cualquier otro jugador en la MLS. El segundo en el ranking es el surcoreano Son Heung-min (Los Angeles FC), con US$ 11.152.852.

Por su parte, Rodrigo De Paul -futbolista de la Selección Argentina y quien se sumó al Inter Miami a mediados de 2025- está tercero en la lista, con US$ 9.688.320.

El Inter Miami viene conseguir un triunfazo por 4-2 ante Toronto, en condición de visitante, con goles de Messi y De Paul. La próxima presentación de las Garzas será frente a Cincinnati, este miércoles, de visita.

El ranking de los salarios más altos de la MLS

1- Lionel Messi (Inter Miami) - US$ 28.333.333

2- Son Heung-min (LAFC) - US$ 11.152.852

3- Rodrigo De Paul (Inter Miami) - US$ 9.688.320

4- Miguel Almirón (Atlanta United) - US$ 7.871.000

5- Hirving Lozano (San Diego FC) - US$ 9.333.333

6- Emil Forsberg (New York Red Bulls) - US$ 6.035.625

7- Sam Surridge (Nashville SC) - US$ 5.933.000

8- Ricard Puig Martí (LA Galaxy) - US$ 5.792.188

9- Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) - US$ 5.152.504

10- Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) - US$ 5.581.806