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Atenas de Córdoba volvió a descender y jugará la Liga Argentina

Tras caer en la serie por la permanencia ante Argentino de Junín, el equipo cordobés deberá volver a la segunda división

13 de mayo 2026 · 12:19hs
Atenas perdió ante Argentino de Junín y descendió a la Liga Argentina.

Atenas perdió ante Argentino de Junín y descendió a la Liga Argentina.

Atenas de Córdoba volvió a descender a la segunda categoría (Liga Argentina) del básquet en un lapso de tres temporadas. El club más ganador del país no pudo sostener su lugar en la Liga Nacional al caer en la serie por la permanencia ante Argentino de Junín, cerrando la llave con un 3-1 definitivo para los de Buenos Aires tras un 88-77 en suelo bonaerense.

Atenas descendió de categoría

La debacle del equipo cordobés resulta difícil de asimilar para una institución que supo ser el faro del básquet argentino. Con una vitrina que ostenta nueve títulos y que fue cuna de grandes deportistas como Marcelo Milanesio y Héctor "Pichi" Campana, Atenas vuelve a tocar fondo.

El destino se repite: en 2023 ya había sufrido la pérdida de la categoría en una recordada definición contra San Lorenzo, de la cual se recuperó rápidamente tras vencer a Racing de Chivilcoy en la final de la Liga Argentina 2023/2024.

Pese a que el conjunto cordobés había mostrado signos de recuperación en la temporada 2024/2025, donde incluso alcanzó los playoffs, el presente ciclo fue un calvario de irregularidad. Atenas terminó la fase regular en la penúltima posición, con un registro de 13 victorias y 23 derrotas, lo que lo obligó a revalidar su plaza ante un Argentino de Junín que, si bien terminó último en la tabla (7-29), sacó a relucir su oficio en las instancias decisivas.

Ahora, Atenas se enfrenta nuevamente al desafío de la reconstrucción desde la segunda categoría, en un escenario de incertidumbre para el club que, durante décadas, fue sinónimo de gloria y excelencia en el básquet.

Atenas Argentino de Junín Liga Argentina
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